Posledice vojne tudi pri Evroviziji: države odpovedujejo nastope

Kljub temu da organizatorji in oboževalci Pesmi Evrovizije stremijo k nepolitičnosti največjega glasbenega tekmovanja na svetu, se zdi, da dogajanju med Ukrajino in Rusijo ne morejo pobegniti. Po lanski diskvalifikaciji Rusije in pričakovani zmagi Ukrajine, ki je pošteno razdelila evrovizijsko občinstvo, so na obzorju nove težave. Zaradi odsotnosti Rusije, ene največjih finančnih podpornic Evrovizije, so svoje sodelovanje na festivalu prihodnje leto že sedaj odpovedale tri države: Severna Makedonija, Črna gora in Bolgarija.