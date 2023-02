Poslednja šahovska partija Depeche Mode

Veleslickov Dolg dan na kratki osnovi.

Depeche Mode - Ghosts Again

Povratniški komad angleških synth-pop legend ne bo obstal med posebej izpostavljenimi. Vse komponente, ki ga sestavljajo, predstavljajo ne posebej udarno odkivanje tople vode. Korpus pričujoče popevke je sploh kritičen, saj bolj kot na klasične DM spominja na plastične cvetke Pet Shop Boys. Je pa zanimivo tudi to, da je praktično nemogoče začetek videospota ne primerjati s prizori z enim od Laibachovih filmov oz. spotov. Depeche Mode in Laibach, kot je znano, sodijo pod isto založniško znamko. Skratka, Laibachovci v omenjeni vizualizaciji šahirajo nekje blizu Krnskega jezera, Depeche Mode ali zdaj le še Martin Gore in Dave Graham pa pred veduto Chicaga. Resda so se štirje Laibachovci trudili matirati eden drugega, medtem ko naj bi bila simbolika, ki jo je uporabil fotograf in režiser Anton Corbijn, prevzeta iz filmske klasike Ingmarja Bergmana Sedmi pečat, v katerem je nasprotnik glavnega protagonista smrt. Petnajsti album Depeche Mode se bo imenoval Memento Mori in bo izpel ob koncu marca. Tale song pa je res zelo ubogi. Ocena: 2 Jax Jones, Calum Scott - Whistle

Postkoronsko so take štancarske bedarije povsem brez veljave. Spot je odličen, a le tehnično, idejno pač ne. Režiserju Charlieju Sarsfiledu je pomagala prirejena snemalna tehnika, znana tudi kot motion control (MoCo). Avtobus potnike vozi po južnem londonskem kvartu Elephant & Castle, kjer je tudi slavna diskoteka Ministry of Sound in od koder nenazadnje izhaja producent Jax Jones. Sicer pa: kako bi bil spot lahko dramaturško boljši, ko pa ima melodija, ki jo obvladuje vokalist Calum Scott, artistično kapaciteto na ravni vsem znane Kuža pazi. Prišel je čas, ko se na taka cenena pop jajca lahko le še požvižgamo. Puhlo. Ocena: 1 Veleslick - Dolg Dan

Velenjski raper sicer pripoveduje stoično in rafalno, kaj dosti zanimivega, tudi poučnega ali splošno uporabnega pa niti ne izda. Veleslick forsira impresionizem, zapovedano izhaja iz sebe, vsa pripovednost je zgoščena v prvi osebi, vsa idejna teža sloni na jaz in samo jaz. Tudi zato o raperjevem prvem lani izdanem albumu Sveža plat nisem imel najboljšega mnenja. Tale energičen trap beat, ki pa ga je zmotiviranemu rimoklepcu podstavil producent Hyu, pa situacijo seli v precej bolj mikavno sfero. Dinamična enota sicer opisuje Dolg dan, ki naj bi bil sinonim za nekaj zaspanega in razvlečenega. A je antagonizmov, ki nam jih je do sedaj ponudil Veleslick, že tako ali tako na pretek. Veleslick bo gotovo prijetno presenečal tudi v prihodnje. Ocena: 4 Benee - Green Honda

