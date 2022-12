Poslovil se je član skupine Faroni Enzo Hrovatin

"Uspešnic je bilo veliko in ravno zasedba Ferdo Maraž, Enzo Hrovatin, Slavko Ivančič, Piero Pocecco in Nelfi Depangher jih je posnela največ," je ob 45. obletnici delovanja skupine Faraoni za STA povedal Depangher. Hrovatin je po njegovih besedah razlog, da so Faraoni začeli razmišljati o lastni glasbi.

"Danes se je za vedno poslovil Enzo Hrovatin, legendarni član Faraonov, avtor številnih uspešnic in glasbenih hitov. Bil je velik umetnik, v njem je prebivala velika umetniška duša, tako glasbena kot slikarska. Enzo, prijatelj moj, počivaj v miru, pogrešal te bom," je na družbenem omrežju glasbenemu kolegu v spomin zapisal eden najboljših slovenskih kitaristov in član Big Banda RTV Slovenija Primož Grašič .

Faraone je leta 1967 ustanovil Valter Soša, zasedba pa se je skozi čas precej spreminjala. Najbolj priljubljeni so bili v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so si kot spremljevalni bend delili odre z največjimi zvezdami tedanje jugoslovanske estrade. Leta 2007 je skupina neuradno prenehala z delovanjem, a so se po besedah Depangherja z veseljem odzvali na povabilo organizatorjev dogodka ob 45. obletnici njihovega delovanja, ki se je leta 2013 odvil v portoroškem avditoriju.

Na Melodijah morja in sonca so slavili kar trikrat, prvič leta 1992 s skladbo E tristemente, nato pa še z Mi ljudje smo kot morje in Kar je res, je res. Leta 1997 so prejeli zlatega petelina za najboljšo pop skupino.