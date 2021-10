Poslovil se je Jože Skubic, pevec in vodja ansambla narodnozabavne glasbe Slapovi, poroča portal Veseljak.si. Skubic je bil star 54 let, po težki bolezni pa za njim žalujejo žena in dva otroka. Na družbenih omrežjih so se mu pokloni tudi nekateri domači glasbeniki, med njimi člani ansambla Brloga in Modrijani.