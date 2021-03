Poslovil se je pevec romantične pesmi Without You

Doug Parkinson je bil talentiran glasbenik, čigar kariera obsega kar pet desetletij. V svoji dolgi karieri je Parkinson sodeloval s skupinami The Who , The Questions in Small Faces .

Parkinsonov tiskovni predstavnik Lionel Midford je v izjavi dejal: "Pravkar sem prejel žalostno vest, da je na svojem domu nepričakovano preminil avstralski pevec in glasbenik Doug Parkinson. Parkinson je veljal za enega najbolj nenavadnih in najvplivnejših kantavtorjev v zgodovini sodobne glasbe."

Parkinson je v poznih 60. letih prejšnjega stoletja zaslovel s priredbo pesmi Dear Prudence, ki so jo v originalu izvajali The Beatles. Kmalu zatem je izdal še lastno skladbo Without You, ki je prav tako postala pravi hit. Še danes jo lahko v različnih priredbah zasledimo v filmih in serijah, priljubljena pa je tudi kot pesem za karaoke.