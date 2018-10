Poslušalci odločili: najboljši sta Taylor Swift in Camila Cabello

Največjo podelitev glasbenih nagrad, ki temelji na glasovanju publike in ne komisij, American Music Awards, je tokrat vodila Tracee Ellis-Ross . Pred podelitvijo sta imela največ nominacij Cardi B in Drake , vsak po osem, med favoriti so bili tudi Taylor Swift , Ed Sheeran , Camila Cabello in Post Malone .

Enako uspešna je bila Camila Cabello, ki je poslušalce prepričala s pesmijo Havana (feat. Young Thug) in osvojila nagrado za najboljšo novo izvajalko, za najbojše sodelovanje, najboljši spot in najboljšo pesem.

Vsi nominiranci in zmagovalci podelitve American music awards 2018:

Glasbenik leta

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

Nov glasbenik leta

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion

Sodelovanje leta

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Zedd, Maren Morris and Grey, "The Middle"

Najboljši glasbeni spot

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Turneja leta

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

Najboljši izvajalec – Pop/Rock

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Najboljša izvajalka – Pop/Rock

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

Najboljša skupina ali duo – Pop/Rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

Najboljši album – Pop/Rock

Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Taylor Swift, Reputation

Najboljša pesem – Pop/Rock

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Drake, "God's Plan"

Ed Sheeran, "Perfect"

Najboljši country izvajalec

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

Najboljša country izvajalka

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

Najboljši country duo ali skupina

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Lanco

Najboljši country album

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One's for You

Thomas Rhett, Life Changes

Najboljša country pesem

Favorite Song – Country

Kane Brown, "Heaven"

Dan + Shay, "Tequila"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Najboljši izvajalec - rap/hiphop

Cardi B

Drake

Post Malone

Najboljši rap/hiphop album

Drake, Scorpio

Lil Uzi Vert, Luv Is Rage 2

Post Malone, Beerbongs + Bentleys

Najboljša rap/hiphop pesem

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Najboljši izvajalec - Soul/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Najboljša izvajalka - Soul/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

Najboljši Soul/R&B album

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

XXXTentacion, 17

Najboljša soul/R&B pesem

Khalid, "Young Dumb & Broke"

Ella Mai, "Boo'd Up"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Najboljši alternativni rock

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Portugal. The Man