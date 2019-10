'Poslušati moraš sebe, biti iskren in poslušalcem nekaj dati'

Desetletnico si obeležil s koncertom, kaj je zate uspeh, kakšne odzive in želje si prejel ob tej priložnosti?

To, da že vsa ta leta delam z isto ekipo ljudi, je zame velik uspeh. Z menoj so verjeli na začetku in z mano so danes, ko so moje pesmi ene bolj predvajanih na radijskih postajah. No, pa tudi to, da od svoje glasbe in glasbe, ki jo pišem za druge, lahko živim. Po koncertu se prejel ogromno čestitk in želja.

Kaj ti pomeni deset let na sceni, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu in kaj se ti zdi poglavitno, da si se naučil v vseh teh letih?

Deset kreativnih let ustvarjanja v svetu pop glasbe ni kar tako. Na zadnjem koncertu me je posebej presenetila skupina mojih dolgoletnih poslušalk, ki že vse od mojih začetkov prihajajo na nastope. Zanimivo je, kako je tudi občinstvo iz otroške, najstniške, počasi odraščalo in raslo z menoj, To je res lepo videti. Marsikaj sem se naučil v vseh teh letih. Predvsem pa to, da moraš poslušati sebe, ker si le tako lahko iskren in poslušalcem nekaj daš.

Kako vidiš razvoj od prvega albuma pa do tretjega, Nekaj je na tebi, so se tvoje misli, razmišljanja v tem času kaj spremenila?

Od prve plošče do tretje je minilo dobrih šest let. Vmes sem dokončal magistrski študij na glasbeni akademiji, pa tudi osebnostno sem se seveda spremenil, dozorel. Glasba je vedno odraz časa, v katerem živimo in tudi, ko zdaj poslušam svoje prve pesmi, recimo naslovno pesem prvega albuma Simfonija, opazim te stvari. In s tem ni seveda nič narobe. Seveda danes razmišljam malo drugače, kak verz ali melodijo bi zapeljal drugače, a takrat sem pač tako naredil, ker sem tako čutil.