Posmrtne ostanke Josephine Baker bodo 46 let po njeni smrti prestavili v pariški Panteon

Josephine Baker bo po letu 2018, ko so v Panteonu pokopali nekdanjo ministrico in borko za pravice žensk Simone Veil, šesta ženska, ki se bo v Panteonu pridružila približno 80 velikim osebnostim iz francoske zgodovine. V njem so med drugim pokopani posmrtni ostanki znanstvenice Marie Curie, francoskega filozofa Voltaira in pisatelja Victorja Hugoja.