Posnetek 12-letnega raperja iz Gaze zaokrožil po svetu

Posnetek mladega raperja iz Gaze je zaokrožil po družbenih omrežjih. 12-letni Abdul je na glasbeno podlago Eminemove pesmi posnel svoje besedilo, ki govori o nasilju med Izraelci in Palestinci, ter ga objavil na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram. Video si je v štirih dneh ogledalo več kot 4,5 milijona ljudi, pod objavo pa je več kot 20 tisoč komentarjev, ki hvalijo dečkov talent.

Mladi glasbenik Abdul iz Gaze je napisal besedilo pesmi in jo posnel na glasbeno podlago Eminemove pesmi Cleanin' Out My Closet,pri tem pa mu je pomagal irski producent Garrai Mac, katerega umetniško ime je GMC Beats. 12-letnik rapa približno eno minuto, pesem pa govori o nasilju, ki ga je njegovo ozemlje izkusilo v izraelsko-palestinski krizi. Po poročanju častnika New York Times je bilo do zdaj ubitih 227 ljudi v Gazi in 12 v Izraelu.

MC Abdul FOTO: Instagram

"Izrael je okupiran že desetletja, ampak je dom že stoletja/Ta dežela nosi spomine več generacij moje družine," pravi besedilo Abdulove pesmi, ki se imenuje Palestina. "Predstavljajte si, da vas izženejo iz edine hiše, ki ste jo kdaj poznali/Molimo za naše duše, medtem ko oni prežijo na naše hiše,"še pravi v pesmi.

"Pretekli teden je bil zelo težek za moje domače mesto Gaza. Želim si, da svet ve, kaj se dogaja v Palestini," je zapisal Abdul pod objavo videoposnetka. "Glasba je tisto, kar me žene. Ostanite na varnem. Vse, kar si želimo, je mir," še piše 12-letnik.

Dečkovo objavo je opazil tudi producent DJ Khaled, ki ima palestinsko-ameriške korenine. Objavo je delil na svojem družbenem omrežju Instagram in pripisal: "Blagoslovljen mladi svet. Molim za ljubezen in mir na svetu in enotnost! Molim za ljubezen in mir v Palestini, za ljubezen in mir za vse na svetu. Ljubezen je odgovor."

Nova kriza na tem območju in spopadi trajajo že 11 dni, poročajo tudi mediji. Po svetu se vrstijo protesti v podporo Palestini, o krizi pa so spregovorili tudi številni zvezdniki. Med njimi sta glasbenica Nadine Shah in glasbena skupina Primal Scream. Prejšnji teden pa sta na družbenih omrežjih solidarnost s Palestinci pokazali še skupina Rage Against The Machine in pevka Halsey.