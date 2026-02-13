Posnetek vaje razdvaja občinstvo: 'Nisem imela denarja za auto-tune'

Poročali smo, da na hrvaškem nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije zelo dobro kaže slovenski pevki Zevin , ki se bo prav nocoj prvič predstavila pred občinstvom. Organizatorji so na spletu objavili izseke nastopov tekmovalcev drugega polfinala Dore, največ pozornosti pa je požela prav 22-letna glasbenica.

Izsek nastopa je pošteno razdvojil občinstvo, Zevin, ki je v našem POPkastu spregovorila o produkciji glasbe in uporabi raznih pripomočkov za zvokovno izboljšavo, na posnetku namreč ne zveni tako kot v uradni različici pesmi, objavljene na platformi YouTube. "Nisem imela denarja za auto-tune," se je pošalila na račun komentarjev, da njen nastop v živo ni tako dober kot posneta različica.

Na drugi strani spleta pa so se našli tisti, ki Slovenko tudi po objavi posnetka z vaje še vedno uvrščajo na vrh stavnic, saj sta njena pesem in nastop nekaj svežega in drugačnega. "Vem, kaj imam in vem, da to, kar imam jaz, ne obstaja tukaj v našem prostoru," je samozavestna umetnica pretekli mesec povedala v POPkastu.