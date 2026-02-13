Posnetek vaje razdvaja občinstvo: 'Nisem imela denarja za auto-tune'

Poročali smo, da na hrvaškem nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije zelo dobro kaže slovenski pevki Zevin, ki se bo prav nocoj prvič predstavila pred občinstvom. Organizatorji so na spletu objavili izseke nastopov tekmovalcev drugega polfinala Dore, največ pozornosti pa je požela prav 22-letna glasbenica.
Izsek nastopa je pošteno razdvojil občinstvo, Zevin, ki je v našem POPkastu spregovorila o produkciji glasbe in uporabi raznih pripomočkov za zvokovno izboljšavo, na posnetku namreč ne zveni tako kot v uradni različici pesmi, objavljene na platformi YouTube. "Nisem imela denarja za auto-tune," se je pošalila na račun komentarjev, da njen nastop v živo ni tako dober kot posneta različica.
Na drugi strani spleta pa so se našli tisti, ki Slovenko tudi po objavi posnetka z vaje še vedno uvrščajo na vrh stavnic, saj sta njena pesem in nastop nekaj svežega in drugačnega. "Vem, kaj imam in vem, da to, kar imam jaz, ne obstaja tukaj v našem prostoru," je samozavestna umetnica pretekli mesec povedala v POPkastu.
"Dora vedno izbere nekoga, ki bo naredil šov in vsi vedo, da bom to jaz, ker ne obstaja nihče, ki ima tako živ karakter, glasbo in vse vizualije. Mislim, da je veliko v karakterju in koliko karizme imaš na odru. Jaz se na odru počutim kot doma, to je najpomembneje." Namignila je tudi, da so ji organizatorji že med začetnimi pripravami dejali, da česa tako 'zakompliciranega' na odru tekmovanja še niso videli. "Na to sem ponosna, ker ne ciljam na malo, ampak veliko."
