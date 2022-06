Posoški dvotaktni raper Tomos se je za las ognil pasti

Foals še dodatno popravljajo že tako ali tako dober vtis.

CAUTIOUS CLAY - Puffer

Ameriški muzik je znan po ultralahkem ali zračnem hiphopu, po malenkost zamaknjenem R'B-ju ali pa po zvedavih indie-pop songih, v katerih svojemu že tako prodornemu vokalu vštric nameni še oblak praznine. Primer zanje opisane Clayjeve prakse je prav ta songovska novost. Cautious Clay z njo zveni kot angleški Bloc Party, namenjen na Eurosong. Toda. Bolj pozorni preposluh komada Puffer odkriva Clayjevo nadvse posrečeno produkcijsko ambicijo. In ta učinkuje prav čarobno. Iz takta v takt se vse bolj in bolj zdi, da Puffer pridobiva na pospešku. Hvalevredna ritmična fatamorgana. Idealna za na pot ali za obujanje spominov s poti. Ocena: 4,5 FOALS - 2001

Oxfordčani Foals s prepoznavno različico indie-rocka navdušujejo že več kot poldrugo desetletje. Pred gradnjo sedmega albuma sta iz kvinteta družno izstopila dva člana. Morda res zato, ker se nista strinjala s slogovno probrazbo, h kateri je bend vse bolj drvel. Ta se v komadu 2001, še bolj pa na celotni trasi mimo posnetkov z njihovega sedmega albuma Life Is Yours, zrcali kot precej bolj nabrit funky ali pač izraz, ki je mestoma povsem podrejen discu. V času, zaznamovanem z odrešitvijo od nedavnih virusnih zadreg, ta taktika zelo prija. Ključni element zvočne slike, ki jo že vse od svojih začetkov rišejo Foals, je ta visokouglašena in pogosto kar po math-rockovski metodi uporabljena kitara frontmana Yannisa Philippakisa. A je popevka 2001 že v zasnovi osvobojena pretirano kompliciranega fraziranja. Tako pogojni za ples v trenutku postanejo optimalni. Video je ležeren-do-brezvezen, kar celotno situacijo samo še polepša. Slavni traperji iz kapitalnega mesta bi dodali: Ti sam' nekam spoki (s to grdo zofo)!" Ocena: 4,5 TOMOS - Me ne zanima

Posoški hiphop posebnež se posmehuje trap fazonu. Čeprav je lahko komad Me ne zanima docela verodostojna postavka prav tega žanrskega tipa. A vseeno – je to parodija. Trap z mehiško folkloro kaj dosti nima skupnega. Z mehiškimi TV-žajfnicami pa tudi ne. Tomos s približevanjem asociacij oziroma stereotipov prepričljivo izkazuje svojo bistrost in zabavnost, toda z bolj kot ne žaljivim verzom a ti mozak štima (?)" v dobršni meri spodkopava tudi lastno samobitnost. Pri podobnem poskusu hoje po robu (zafrkancije) je nekaj let kot fake-raper vztrajal tudi Smaal Tokk, ki pa ga je izpod soja luči v patetiko odpihnil ravno zasuk v razvoju hiphopa. Pač, nekateri Primorci imajo radi čudne stvari oz. čudaški humor – najbrž zato, ker niso, lepo rečeno, niso nečudni. Še dve stvari o fenomenu Zanima me ja oziroma Zanima me ne. V Tomosovemu spotu nastopa vsaj ena lepotica, ki bi, si upam trditi, olepšala vsak domač (konvencionalno trapovski) video spot. Po tej ugotovitvi je rezultat na semaforju 1:0 za Tomosa, defi. Še prej pa je res, da takoj ko se pojavi parodija te s(u)orte, je jasno, da je obravnavan stil že prevladujoč in torej povratka ne bo več. Pa tudi če v kratkem dobimo song z namišljenim naslovom Prehitevati s Tomosom je pogubno, se kaj dosti ne bo spremenilo. Ocena: 3,5 RAE SREMMURD - Denial

