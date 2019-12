Postajajo Wckd Nation naš najbolj plemenit pop bend?

Štirje precej plesni predlogi za utrditev neskončne lahkosti mičnega bivanja.

1. HARRY STYLES - Adore You

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Že njegov prvi album je bil stilsko presenetljivo dovolj barvit. Podobno je s tem novim, čisto novim Fine Line. Med kolonijo zelo dobro zloščenih mini-disco napevov se najde celo kak tak, ki bi ga lahko bolj legitimno pripisali manj uspešnemu pop komercialistu. Z razumevanjem Adore You ni problemov. Seksi, plesno, univerzalno lahkotno, sproščujoče, fino, za mimogrede, pa tudi za posebne priložnosti, ko je potreba po solznem izpadu pač izrazitejša. Harry Styles, najlepši iz postroja One Direction, je zasluženo najboljši tudi, ko gre za ocenjevanje kreative, ki jo fura kot solist. Če je komad med nadpovprečnimi, a je še vedno nekolikanj prekratek za odličnjaške višave, na pomoč lahko pridrvi Dave Mayers, režiser video sporov z najbolj norim, če ne že najbolj bizarnim opusom. Tu velja nova štorija. Začenši z Rosalíjinim vabilom na otok Eroda, ki ga med Belfastom in Glasgowom seveda ni. Se pa na njem utrne smešna zgodba z zelo resno in še kako poučno poanto, da edino pošteno izstopati oziroma biti drugačen in skromen in poseben, obenem pomeni zmagovati in napredovati, napredovati v dobro vseh in vsega. Stylesu lahko vrnem(o): Adore You. Ocena: 5 2. WCKD NATION - The Swan King

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jazzy, jazzy, jazzy. Mehko, prijetno, nežno, toplo. Štajerci Wckd Nation nam prijazno ponujajo sanjave melodije. Glede na njihov organski - če pa že sintetičen, pa je ta retro - zvok, se kot dosmrtni član acid-jazz stranke lahko le oddahnem. Imamo nove Planet Groove! A ker smo od tistikrat zamenjali dva ducata koledarjev, če ne še kakega več, se številčna postava Wckd Nation prej kot z avstrijskim kombom Count Basic (in nazaj z bendi Incognito, Galliano, United Future Oganization, Mondo Grosso, Groove Collective, Outside, zgodnjimi Jamiroquai itd.) lažje primerjajo z mlajšimi in po naraciji precej bolj melanholičnimi ekipami, na primer z britanskima The Cinematic Orchestra in Submotion Orchestra. Vsaj dokler Wckd Nation ne spoznate z živo. Pred nekaj dnevi so mi na Gradu zaigrali What’s the Use? od Maca Millerja. Ječal sem od ugodja, priznam. Tudi učinek The Swan King je podoben. Kdor ima okus, ima rad Wckd Nation. In tale se, pravzaprav, uvršča šele med (njihove) začetke. Ocena: 4,5 3. NOËP ft. CHINCHILLA - Fk This Up

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glej to! Ena estonska stvar. Krepostni house ali tankočuten plesni zagon v relativno prijaznem pop nagibu. Svetla in dopadljiva vinjeta, ki jo radijski valovi z veseljem prevzemajo. Rahlo zamolkli glasek pevke Chinchille songu značajsko na moč ustreza. Andres Köpper je mož večih talentov. Njegov glas je sploh prepričljiv. Tudi kot napovedovalec bi bil sila uporaben. A pustimo glasbenika, ki je prvič resno nase opozorila pred tremi leti, ko je izdal singel Move - naj le poje. Čeravno je bil v omenjenem hitu Move njegov diskurz kar malce komičen. Saharinska ali šlagerska divizija tako ali tako preveč popularnega holandskega dance prvaka Armina Van Buurena dobiva pošteno konkurenco. Ta naj bo vsem v veselje. Mimogrede. Moj favorit v tem kot influencarsko-ultra-pozitivnem in house-pop segmentu ostaja Sunshine, ki ga je Londončan Tieks pred dvema letoma spravil skupaj z vokalistom Danom Harkno. Ocena: 4 4. RICH-MOND - Sky Without Stars

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke