'Postajam samo opazovalec globalnega karmičnega plesa človeštva'

Kitarist in avtor Jernej Zoran je v zadnjem desetletju izdal pet albumov, nedavno instrumentalnega 'What Happens If I Press This Button?'.

Naslov What happens if I press this button? (Kaj se zgodi, če pritisnem ta gumb? op. p.) se očitno zelo zgleduje po knjigi vokalista Iron Maiden Brucea Dickinsona What does this button do? (Kaj naredi ta gumb? op. p.), naključje ali trenutnemu stanju primeren pokazatelj?

Se udejstvuješ kakšnih mednarodnih natečajev, tekmovanj za nagrade, koliko je tvoje kitarsko delo poznano izven naših meja?

Že pred leti sem poslal nekaj skladb na natečaj ISC (mednarodno tekmovanje skladateljev) in se iz gmote dvajset tisoč pesmi z vsega sveta prebil v polfinale, kjer nas je končalo štiristo, če se prav spomnim. Se mi je zdel kar lep uspeh. Zadnje čase sodelujem z več tujimi agencijami, ki so posredniki med avtorji oziroma izvajalci in producenti s področja filma, serij in reklam. Vse pogosteje se dogaja, da me tudi sami poiščejo na spletu in me kontaktirajo. Letos sem komaj dobro pomočil prst v te vode, se pa zavedam, da bom moral biti vztrajen in potrpežljiv. Čeprav zelo počasi, pa se je le začelo premikati. Tudi zato imajo novi album in vse skladbe na njem angleške naslove. Pač začela me je zanimati tujina. Tudi odzivi glasbenih kritikov na novi album so dodatna potrditev, da je začrtana pot prava. Instrumentalna glasba nima jezikovnih ovir, kar je lahko dodaten plus. Sicer imam "na lagerju" kup vokalnih komadov - v angleščini - ki jih nameravam posneti za naslednji album. Tako kot letošnji februarski singel All They Say All They Do s tujimi pevci ali pevkami. Zaradi interneta je svet postal moj peskovnik, ko pride do glasbenih sodelovanj. Drugačen 'vibe', drugačne energije, nova obzorja - vse to je v glasbi zelo dobrodošlo.

Nekateri "kitarski heroji" tipa Satriani, Vai, Sardinas in številni drugi rhythm'n'blues in rock prvaki dobro živijo od svoje glasbe, si ti na to vedno ali zgolj moral gledati kot na hobi?

Začelo se je seveda kot hobi, danes pa je to del moje službe. Oziroma poslanstva, ker pri ustvarjanju človek res nima občutka, da je v službi. Za kar sem neizmerno hvaležen stvarstvu, obenem pa sem si to resničnost ustvaril sam. Načrt duše, bi rekli ezoteriki (smeh).