Posthumno bodo letos izdali nova albuma z Bowiejevo glasbo

Izid EP plošče z naslovom Bowie Is It Any Wonder? pokojnega glasbenika Davida Bowieja je napovedala skladba The Man Who Sold The World, do aprila pa nameravajo izdajatelji javnosti v digitalni obliki tedensko predstaviti eno od skladb z nove plošče. Izid albumaThe ChangesNowBowie pa je napovedan za drugo polovico leta, vključeval pa bo posnetek, ki je nastal leta 1996 med vajami za koncert ob Bowiejevi 50-letnici v Madison Square Gardnu.

Po Bowiejevi smrti leta 2016 je zanimanje za njegovo glasbo zelo naraslo. Spotify je poročal, da so v nekaj urah po glasbenikovi smrti zaznali kar 2700-odstotno povišanje pretoka njegove glasbe, v kratkem času po tragični novici pa so v ZDA zaznali več kot 5000-odstoten porast prodaje njegovih albumov, še poroča The Guardian. Po glasbenikovi smrti so med drugim izdali že šest albumov z njegovimi posnetki v živo, med njimilani Serious Moonlight (Live 83), leta 2017 pa Live in Berlin 1978.

Po glasbeniku po poimenovana ulica v Parizu

Prav tako naj bi Pariz kmalu dobil ulico, poimenovano po legendarnem britanskem glasbeniku. "V 13. okrožju Pariza bo kmalu tudi Rue David Bowie,"je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal župan tega pariškega okrožja Jerome Coumet.

Bowie, ki je sicer živel v ZDA, se je leta 1947 rodil v Londonu kot David Robert Jones. Umetniško ime si je nadel leta 1965. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov – od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle že številne knjige, posneta je bila tudi vrsta dokumentarcev. Svoj zadnji album Blackstar je objavil na 69. rojstni dan, dva dni pred smrtjo. Nekateri so ta album razumeli kot glasbenikovo poslednjo umetniško izjavo. Umrl je januarja 2016, dva dni po 69. rojstnem dnevu, po večmesečnem boju z rakom. Posthumno pa je bil tudi nominiran za nagrado BBC britanski glasbenik leta.