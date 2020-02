Postojnsko jamo obiskala svetovno znana skupina Slipknot

Člani svetovno znane skupine Slipknot so si med turnejo po Evropi zaželeli obiskati tudi Slovenijo. Želeli so si ogledati eno od naših glavnih naravnih znamenitosti, Postojnsko jamo, ki pa naj bi jih več kot navdušila.

Slipknot, ena najbolj znanih metal skupin na svetu in grammyjevci, so se pretekle dni smukali po Sloveniji. Trije člani znane skupine so si med obiskom Evrope, kjer imajo tunejo, želeli ogledati tudi Postojnsko jamo. Shawn Crahan, eden od ustanovnih članov skupine, Jay Weinberg, najmlajši član in sin znanega bobnarja Maxa Weinberga ter zadnji pridruženi član Michael Pfaff so si Postojnsko jamo ogledali pred odhodom proti Budimpešti.

FOTO: Arhiv Postojnska jama

Vzeli so si nekaj ur oddiha in na Shawnovo željo dan preživeli v bogatem podzemnem svetu naše majhne države. Člani skupine so bili navdušeni nad Postojnsko jamo in njenimi zgodbami, v kapniških strukturah pa so videli predvsem različne podobe. Crahan je v jami celo premišljeval o povezavah z umetniškim delom in navdihom znamenitega H. R. Gigerja, ki je prejel oskarja za svoje delo pri filmu Alien.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke