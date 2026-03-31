Vrnitev na odre je z ganljivim posnetkom potrdila tudi Celine Dion

Kot je sprva poročal kanadski časopis La Presse, naj bi se zvezdnica Celine Dion vrnila na glasbene odre. Na to so namigovali tudi plakati sredi Pariza in fotografije, ki jih je na družbenih omrežjih delila Celine - na njih pozira v francoski prestolnici, posnela pa jih je skozi leta, ko je obiskovala Pariz.
Zdaj je tudi uradno - novico o povratku je namreč na svoj 58. rojstni dan potrdila še pevka. Na svojem Instagram profilu je vrnitev na oder označila kot "najlepše darilo v njenem življenju." Oboževalcem je ob tem sporočila: "Tako zelo sem pripravljena na to. Počutim se dobro in močna sem. Hkrati sem neverjetno navdušena in seveda še malce živčna."
Priljubljena kanadska pevka bo septembra in oktobra dvakrat na teden stopila na oder največjega zunanjega prizorišča v Evropi - pariške arene La Défense, ki sprejme 40.000 ljudi. Vrača pa se po štiriletnem premoru, h kateremu jo je prisilila diagnoza redke avtoimunske bolezni, katere simptom je tudi krčenje in otrdevanje mišic, kar ji je povzročalo težave pri petju. Prav zato so za njen veliki povratek vse koncertne datume razmaknili za več dni, da bi se izognili preveliki obremenitvi njenega fizičnega zdravja.
Celine je ob veseli novici naslovila tudi svoje zdravje: "Počutim se odlično in skrbim za svoje zdravje, za počutje. Spet pojem, celo malo plešem," se je pošalila.
Vstopnice bodo šle v prodajo v začetku aprila, pričakovati pa je ogromno povpraševanje.
V ponedeljek zvečer je bil Eifflov stolp osvetljen z napisom "Paris, je suis prête (Pariz, pripravljena sem)", oboževalci pa so si lahko ogledali seznam pesmi v sklopu nastopov, vključno z I'm Alive, Encore Un Soir in My Heart Will Go On.
