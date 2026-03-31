Vrnitev na odre je z ganljivim posnetkom potrdila tudi Celine Dion

Kot je sprva poročal kanadski časopis La Presse, naj bi se zvezdnica Celine Dion vrnila na glasbene odre. Na to so namigovali tudi plakati sredi Pariza in fotografije, ki jih je na družbenih omrežjih delila Celine - na njih pozira v francoski prestolnici, posnela pa jih je skozi leta, ko je obiskovala Pariz.

Zdaj je tudi uradno - novico o povratku je namreč na svoj 58. rojstni dan potrdila še pevka. Na svojem Instagram profilu je vrnitev na oder označila kot "najlepše darilo v njenem življenju." Oboževalcem je ob tem sporočila: "Tako zelo sem pripravljena na to. Počutim se dobro in močna sem. Hkrati sem neverjetno navdušena in seveda še malce živčna."