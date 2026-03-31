Glasba

Vrnitev na odre je z ganljivim posnetkom potrdila tudi Celine Dion

Pariz, 31. 03. 2026 08.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Celine Dion

Po dolgoletnem premoru zaradi zdravstvenih težav se kanadska glasbena zvezdnica Celine Dion vrača na odre. Veselo novico je potrdila na svoj rojstni dan in povedala, "da je to najlepše darilo njenega življenja." V pariški areni, ki sprejme 40.000 ljudi, bo nastopila desetkrat, ob tem pa bo zelo pazila na svoje zdravje.

Kot je sprva poročal kanadski časopis La Presse, naj bi se zvezdnica Celine Dion vrnila na glasbene odre. Na to so namigovali tudi plakati sredi Pariza in fotografije, ki jih je na družbenih omrežjih delila Celine - na njih pozira v francoski prestolnici, posnela pa jih je skozi leta, ko je obiskovala Pariz.

Zdaj je tudi uradno - novico o povratku je namreč na svoj 58. rojstni dan potrdila še pevka. Na svojem Instagram profilu je vrnitev na oder označila kot "najlepše darilo v njenem življenju." Oboževalcem je ob tem sporočila: "Tako zelo sem pripravljena na to. Počutim se dobro in močna sem. Hkrati sem neverjetno navdušena in seveda še malce živčna."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena kanadska pevka bo septembra in oktobra dvakrat na teden stopila na oder največjega zunanjega prizorišča v Evropi - pariške arene La Défense, ki sprejme 40.000 ljudi. Vrača pa se po štiriletnem premoru, h kateremu jo je prisilila diagnoza redke avtoimunske bolezni, katere simptom je tudi krčenje in otrdevanje mišic, kar ji je povzročalo težave pri petju. Prav zato so za njen veliki povratek vse koncertne datume razmaknili za več dni, da bi se izognili preveliki obremenitvi njenega fizičnega zdravja.

Se Celine Dion vrača na oder?

Celine je ob veseli novici naslovila tudi svoje zdravje: "Počutim se odlično in skrbim za svoje zdravje, za počutje. Spet pojem, celo malo plešem," se je pošalila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vstopnice bodo šle v prodajo v začetku aprila, pričakovati pa je ogromno povpraševanje.

V ponedeljek zvečer je bil Eifflov stolp osvetljen z napisom "Paris, je suis prête (Pariz, pripravljena sem)", oboževalci pa so si lahko ogledali seznam pesmi v sklopu nastopov, vključno z I'm Alive, Encore Un Soir in My Heart Will Go On.

To je najlepše ime na svetu
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Rocky Balboa
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
