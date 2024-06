Potresni sunki, ki jih sprožajo trume oboževalcev Taylor Swift

Ko na oder stopi svetovna zvezdnica Taylor Swift, se Zemlja trese. Nadzorne postaje so tudi na zadnjem koncertu v Edinburgu zaznale seizmično aktivnost med plesanjem in navijanjem tisočih oboževalcev 34-letne Američanke. Četudi neradi poslušate POP-glasbo, je skoraj zanesljivo, da poznate tudi kakšno pesem zadnja leta največje globalne POP-zvezde, pevke, tekstopiske in skladateljice. Nihče drug na svetu, pa naj gre za soliste ali skupine, nima tako veliko oboževalk, pa tudi nemalo oboževalcev kot Taylor, ki ima za seboj prve štiri od 15 koncertov britanskega dela globalne turneje.