Svetli način
Glasba

Povratnici Benee in Zara Larsson sta kot vedno bistri in ljubki

Ljubljana, 31. 08. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
1

Eros Ramazzotti na dan, ki ga ne pozabiš

AMBER MARK - Let Me Love You

Vsestranska avtorica in pevka ter performerka različnih vlog v različnih studijih oziroma na prenekaterem odru Amber Mark nadaljuje s tretjim celournim projektom Pretty Idea. Ta bo izdan oktobra. A že zdaj se sluti, da bo ta Amberovsko-klasičen. Od glasbenice, ki je naposled svoj dom našla v New Yorku, pričakujemo eklektično mešanico čudovitih songov. Tale je sproščen in bo pritegnil občasne plesalce. Drugi so ali bodo manj poskočni, bolj R&B-jevski, morda celo baladno-literarni. A prav zaradi izklesanih songov, pa najsi ti zvenijo še tako zelo različno, Amber Mark ostaja mična, skrivnostna, intrigantna. Morda pa ideja za pričujoči video ni fantazijska.

Ocena: 4

 

ZARA LARSSON - Crush

Larssonova je švedska pop stalnica. Pedana dance-popu, ki mu - in spet močno kaže v to smer - ne gre zameriti prav ničesar. Izjemna zvočna produkcija, tokrat celo izdatno progresivna in odličen pevkin vokalni nastop slehernega poslušalca z lahkoto vračata na plaže in med počitniške radosti. Nekdanja najstniška zvezdnica in prvakinja skandinavskih glasbenih šovov/lovov na talente Zara Larsson je še vedno v poznih dvajsetih in kljub množici posnetih komadov prihodnji mesec pričakuje izid komaj svojega petega solističnega dela. Blondinka - nerodna le, ko to izrecno zahteva vloga v video.

Ocena: 3,5

 

BENEE - Cinnamon

Občasno se je pojavila, vendar vsi njeni vstopi na glasbeno prizorišče v zadnjih štirih letih niso niti pribljižno navdušili tako zelo kot njen prvi hiti Supalonely iz leta 2019. Novozelanska pevka in avotrica vselej lirično nekolikanj ciničnih, nihilističnih, zafrkantskih, humornih pop napevov cimetno napoveduje nadaljevanje svojega izjemno posrečega albumskega prvenca Hey U X (2020). Res, Cinnamon harmonsko nima dovolj ostrih robov, a funky popevke brihtne Benee (pravo imea Stella Rose Bennett), ki nedvomno še sledijo, bodo kul in prepričljive.

Ocena: 3,5

 

EROS RAMAZZOTTI - Il mio giorno preferito

Vsi imamo radi Erosa! Kdo je to? Ramazzotti je institucija zase. V devetdesetih je bil nezaslišeno popularen. Potem ga je prehitel marsikdo, v evropskem smislu za dve desetletji tudi Robbie Williams, ki je, priznajmo, prevzel prav Erosov šarm in nastopaško nonšalanco. Zanimiv je beat oziroma plastificiran ritem, ki podpira Ramazzottijev povratniški hit. Ta je sodoben, delno raggatonski, načeloma pa s korenom v house dinamiki. Akustiko, torej kitare in klavir, je nadomestila modernost. Eros deluje sproščeno in zadovoljno. Njegove mlajše in še zlasti manj mlajše občudovalke pa bržčas tudi. Vse je tako, kot je tisti dan, ki ga imamo najraje.

Ocena: 4

Poslušalnica Glasba Album EROS RAMAZZOTTI
Naslednji članek

Metal in drum'n'bass ostaja slastna in sočna kombinacija

KOMENTARJI (1)

