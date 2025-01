Pozabljena pesem Tine Turner dobila drugo priložnost.

Po pisanju BBC se zdi odločitev, da so skladbo, posneto v enem od hollywoodskih studiev, kar logična, saj je precej drugačna od siceršnjih uspešnic na albumu Private Dancer , kot so What's Love Got To Do With It , Better Be Good To Me in Private Dancer . Bodo pa današnji oboževalci pevkine glasbe navdušeni nad še neslišano pesmijo, je pred oddajo povedal njen voditelj Mark Goodier . "To je poslastica za oboževalce vseh generacij in opomin na njen edinstveni talent," je poudaril.

Skladba Hot For You, Baby je rockerski komad, poln razposajenih kitarskih akordov in tonov, značilnih za 80. leta minulega stoletja, obenem pa tudi odličen primer pevkinega soula, podprtega z njenim raskavim glasom, piše BBC . Pesem naj bi bila del albuma Private Dancer , ki je izšel maja 1984 in s katerim se je Tina Turner zvezdniško vrnila na glasbeno sceno. Konec 70. let je namreč pobegnila iz nasilnega zakona z glasbenikom Ikom Turnerjem . Zaradi ločitve je ostala brez denarja, preživljala se je s slabo plačanimi kabaretnimi nastopi in različnimi priložnostnimi deli, da bi poplačala dolgove.

Kljub temu, da se je soočala s številnimi težavami, da je posnela album Private Dancer, je ta takoj postal uspešnica. Prodanih je bilo deset milijonov izvodov, odnesel je tudi tri grammyje, vključno z nagrado za skladbo leta What's Love Got To Do With It. Leta 1985 je stala ob boku največjih zvezdnikov, kot so Michael Jackson, Madonna in Prince.

Umrla je maja 2023, stara 83 let. Vzrok smrti ni bil potrjen, se je pa vrsto let borila s številnimi zdravstvenimi težavami, od težav z ledvicami do raka na črevesju.