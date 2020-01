Pozimi je logično, da je Zima na prvem mestu

Začetek obeta hudo rodovitno diskografsko leto.

1. KEVIN KORADIN - Zima

Koradinova ustvarjalnost pridobiva na pospešku. Kako lep "flow" ima njegova Zima. Načeloma hladna ljubezenska pol-balada absolutno točno sede na izbrani naslov, to skrivnostno matrix-vzdušje, kamor nas zvabi avtor, pa na hlad, ki ga doživljamo v tem delu koledarja. Trik je v blažjem, a še kako bravuroznem začetnem elektronskem "groove-u", ki ga resnoben Kevinov glas gentlemansko zagrabi in nato lepo razvije v stoičen ter za to še bolj dopadljiv refren. Trik z zaporedno številko dve je v izteku le-tega. Verjamem, da idelano izplejan, tj. zapet verz "kadar se spominjam nate" slehernika z romantično izkušnjo več nemudoma razoroži. Moje navdušenje nad sodobno zvočnostjo tega songa pa sloh nima limita. Ob tem me Zima spomni na Koradinovega italijanskega žanrskega brat(ranc)a Nek-a, ki je v svojih komadih vedno tako zelo blizu prestopa v rock dimenzijo, a ga izpovedna čustvena nuja ne izpusti iz toka rezerviranega za pop. Koradin, znova perfektno - pet.

P.S. – In sumim, da ima Kordina za pasom takih in podobno odličnih še celo morje.

Ocena: 5

2. HAYLEY WILLIAMS - Simmer

Paramore je (bila) pevkina domačija. Pred meseci sem njihov zadnji album pohvalil z zadržkom. Nič čudnega, da se je vpadljiva pevka Hayley odločila, da začasno (ali pa kar za vedno) dosedanje kamerade odloži nekje na hladnem. Začetek njene solistične poti je obetaven. Simmer se mi zdi zelo zelo prepričljiv. Nekaj mistike na začetku je dobrodošle. Položaj kmalu zatem nevarno gradira. Dramatičen vokalni vpad opozori, da je na poti nekaj hudo resnega. Gol zven basovske kitare vse skupaj le še potrjuje. Nato se Simmer razživi, obenem pridobi na moči, sorazmerno enostavna, pa vendar učinkovit refren poslušalca prime in odnese. To je kul song! Strukturni kontrasti ga naredijo zmagovalnega. Slog, ki ga je zdaj na-svojem ubrala Hayley Williams, ni drastičen odmik od tistega zasedbe Paramore, a je ta vseeno zaznaven. Le naj, naj Hayley ostane solistka, pravim. Ocena: 3,5

3. Georgia - 24 Hours

Klasičen synth-pop, pa vendar synth-pop s privlačnim pripovednim zasukom. Zvočno še na meji intrigantnega, ne pa tečnega. Lepa, a še kao oudarna melodija bi se skozi oster ritem prebila veliko težje, če Georgin glas ne bi zvenel tako čisto in sveže. Georgia je načeloma novinka, čeravno je izkušena glasbenica. Še vedno najraje nastopa kot bobnarka - tudi ko je solistka. Pred leti je sodelovala v spremljevalnem bendu cenjene angleške pesnice in raperke Kate Tempest. Kasneje pa zavila po svoje. Njen letošnji album Seeking Thrills vsebuje pol nemara še boljših pop bliskavic kot je ta, že tako koherentna 24 Hours. Obenem pa je res tudi, da po novem tudi strasna pevka - njen oče Neil Barnes je glava proslavljene big-beat ekipe Leftfield – ni izneverila svojih alternativnih korenin. Le mimogrede, slaba polovica omenjega albuma je na trenutke zelo eksperimentalna. A to naj ne zavede. Če so vam všeč Škoti Chvrches, potem je bo Georgia takoj vaša! , Ocena: 4

4. DOJA CAT - Boss B*tch

