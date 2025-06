Pozitivne vibracije ska legend

The Homegrowns , katere jedro tvori trojica iz Radeč, pevka Anja Novak , basist Rok Železnik in klaviaturist Andrej Barachini, je v 9-članski postavi, ki prihaja še iz Hrastnika, Trbovelj in Borovnice, v vlogi ogrevalne zasedbe predstavila svoje reggae in ska vibracije, ki spomnijo celo na vplive jamajških korenin.

Že 35. leto pa deluje legendarna newyorška zasedbe The Slackers , ki je bila v naših krajih nazadnje pred slabima dvema letoma, na Punk Rock Holidayu v Tolminu. Zasedba, ki je v času svojega delovanja obelodanila nič manj kot petnajst albumov, izvaja vrhunsko mešanico skaja, reggaeja, rocka, jazza in še česa.

The Slackers so ska legende iz New Yorka, katerih začetki segajo v leto 1991.

The Slackers svojo veličino, priljudnost in privlačnost najbolje pokažejo na odru, v komunikaciji z občinstvom, z odrskimi vragolijami in tudi vmesnimi komičnimi vložki, kar je v dvorani šišenske katedrale poskrbelo za sproščeno, plesno vzdušje zbrane množice, ki jih je počastila s prisotnostjo na topel, predpoletni nedeljski večer.

Postregli so seveda tudi z največjimi hiti kot so Married Girl, Sarah, Watch This, Have the Time ter z dodatkom zaključili skoraj dveurno ska veselico, kakršnih si lahko samo želimo. Na kratko bi lahko dejali, da so v tem, kar počnejo, nemara celo boljši od desetletje starejših kolegov The Toasters. Za več tovrstih dobrih ska in punk vibracij pa velja obiskati letošnji Punk Rock Holiday 2.5, ki se bo v Tolminu odvijal prvi teden v avgustu.