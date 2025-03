Poznan srbski duo v videospot vključil Donalda Trumpa, ki igra na klavir

Srbski duo Đogani , ki je svoje največje uspehe dosegel v 90. letih prejšnjega stoletja in v začetku tega stoletja, je izdal novo skladbo Džaba, džaba . Bolj kot sama skladba je pozornost tokrat pritegnil videospot, ki ga je režiral Lav Jeržabek . V njega so s pomočjo umetne inteligence namreč vključili tudi aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa .

"Dragi naši, kot veste, vselej stremimo k inovacijam. Zdaj vam ponosno predstavljamo prvi video, ki smo ga ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Uživajte, smejte se in pišite komentarje, mi pa vam pripravljamo še veliko razburljivih presenečenj," sta zapisala v komentarju pod videom. V njem je med drugim lahko vidimo Trumpa, kako igra na zlato klaviaturo, drži v rokah žgane pijače in pleše.

"Pesem in video sta nastala za zabavo. Delali smo tako resne pesmi kot balade, vse to znamo narediti. Zdaj smo se odločili povedati drugačno zgodbo. Vedno si izmislimo kaj novega," je za Kurir dejal Đorđe. Odzivi na video so sicer zelo neenotni. Če so na eni strani nad njuno 'potegavščino' navdušeni, pa drugi izdelek primerjajo z najslabšim videom. "Je to hec?" je vprašal eden od komentatorjev.

Giogani Fantastico je bil duo, ki sta ga sestavljala zakonca Đorđe Đogani in Slađana Delibašić. Po njuni ločitvi leta 2001 je Đorđe skupino, ki se ji je pridružilo njegovo novo dekle Vesna Trivić, preimenoval v Đogani.