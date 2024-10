Pozni, zelo pozni, nezaslišano pozni, a nikoli prepozni

The Cure – Alone

Le dve angleški novo-valovski zasedbi med množico vzniklih v razuzdanih osemdesetih sta še vedno zelo priljubljeni – tudi v Ameriki. To sta Depeche Mode in The Cure . Nekoč so Roberta Smitha , vodjo ekipe The Cure vprašali, zakaj je temu tako. Sicer skromni in raje zadržani ter na prvi pogled introvertirani kitarist, pevec in avtor je v enem izdihu, ki mu je sledil prešeren nasmešek, odgovoril: "Zato, ker so moji komadi resnično dobri!" Vrag, pa še res je! The Cure bodo po diskografski pavzi, ki se je razpotegnila na astronomskih 16 let, svoji bogati albumski kolekciji na dan vseh svetih dodali novega, že štirinajstega. Imenoval se bo Songs Of A Lost World . Posnetek Alone resda ni posebej vpadljiv. Obenem malček preveč spominja na pest podobno kataklizmičnih zbranih na albumu Disintegration (1989), ki je nasledil zmagovalnega Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me , izdanega dve leti poprej. Ob tem, da so The Cure še pred tem zveneli poudarjeno temačno in skrajno alter oz. slogovno povem zraščeni z ikoničnimi Joy Division . A naj velja svež poziv: The Cure tudi v 2024 ne gre puščati same.

Leta 1996 izdani četrti zaporedni album londonske acid-jazzovske ekipe Galliano, naslovljen :4, je bil izvrsten. Brata Gallagher, poleg njiju pa še pevka Valerie Etienne, basist Crispin Taylor in ostali so tedaj še kako konkurirali kasneje precej bolj proslavljenim Jamiroquai. Zasedbo Galliano smo tistikrat, tako kot tudi številne druge njihove slogovne sopotnike, na primer Incognito, spoznali tudi na koncertu. Takrat je bil kot promotor še zlasti zavzeta druščina entuziastov, kolegov s tržaške FM postaje Radioattività. Spomini o podrobnostih so nemara že malce zbledeli, "žuri" na čarobnem prizorišču atrija gradu St. Justin v Trstu pa najbrž ne bodo nikoli. Galliano so nazaj! 28 dolgih let je bend potreboval za reaktivacijo. Njihov novi album ima čudovit in obenem pomenljiv naslov Halfway Somewhere. Sproščujoče, a tudi za poplesavanje skrajno udobne muzike na njem ne manjka. Pričujoča singlična izpostavljenka po naslovu povsem ustreza pričakovanjem. Se pa ob tej na daljšem delu znajde tudi kakšna zvočno krepkejša viža, ki na dan prikliče tudi Stereo MCs, še ene iz slavnega ugaslega acid-jazz legla. Ugaslega? Nič več. Ta še tli. In tudi občasno zelo lepo zagori!

Ocena: 4,5

Tears For Fears – The Girl That I Call Home