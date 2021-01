Prazna Ljubljana glavna zvezda v videospotu britanskega pevca Marka Hamiltona

"Trenutno je v Združenem kraljestvu izredno težko. Prostori za vaje, studii, vse je zaprto. Ni več dogodkov v živo. Vsi neodvisni glasbeniki se trudijo. Preostalo nam je le še, da delujemo tako, da delimo svojo glasbo po spletu na različnih platformah, kot je denimo YouTube. Mark Hamilton še pove, da se je slabo počutil, da je postal depresiven in zato se je vrnil k ustvarjanju in snemanju glasbe, ki bi mu pomagala obvladovati lastno duševno zdravje. Začel je poslušati glasbo iz mladosti; še posebej skupini Linkin Park in Nirvano. Spomnil se je, koliko odličnih glasbenikov je izgubilo življenje zaradi njihovih duševnih težav in na to, da mu je njihova glasba pomagala, ko je bil mlajši in tako je projekt začel nastajati. Za to pesem sem naredil svoj prvi video, One more light, priredba pesmi skupine Linkin park, ki napoveduje album, ki nam bo v pomoč, ima aktualen videospot, v katerem so prazna Ljubljana, samotne ulice in aktualne podobe. Ko sem ga objavil, je v kratkem času dobil tako dober odziv, da sem bil spodbujen, da naredim še kaj več" pravi Mark Hamilton, ki s tem napoveduje tudi album, ki bo izšel spomladi.