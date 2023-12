Praznično razpoložena Romana Krajnčan: Božiček letos lahko prinese mojo knjigo

Romano Krajnčan poznamo predvsem po otroških pesmih, veliko pa jih je ustvarila tudi za generacije staršev, celo starih staršev. Tudi v tem predprazničnem času se ni izneverila svojim poslušalcem in predstavila kar dve pesmi. Božiček prihaja je namenjena našim najmlajšim, Božična pesem pa kar celi družini. Poleg dveh novih pesmi je izdala še knjigo, za katero svetuje, naj jo letos pod drevesce dostavi kar Božiček.

Romano Krajnčan poznajo tako naši najmlajši kot tudi tisti nekoliko starejši. V njenem občinstvu najdemo več različnih generacij, saj glasbenica prepeva tako otroške pesmice kot tiste za odrasle. V teh predbožičnih časih je izdala kar dve, za vsako generacijo eno. "Pesem Božiček prihaja je za naše najmlajše. Zanjo smo posneli tudi videospot v mojem Tržiču z otroki, s tržiškim pevskim zborčkom," je zaupala o otroški pesmi.

Poleg pesmice za naše najmlajše je pripravila še novo skladbo za vse generacije oziroma vso družino, ki jo je naslovila Božična pesem. "Več generacij je raslo ob mojih pesmih. Na moje koncerte pridejo mamice, ki so me poslušale, stare mame, ki so me poslušale, pridejo s svojimi otroki. Zelo lepo je, da imamo pesem, ki jo vsi z užitkom pojemo. Glasba povezuje in praznični december bo skupaj z glasbo še lepši," je prepričana Romana, ki priznava, da je s pesmijo želela povezati starše in otroke. "Mi smo še stara šola. Mora biti dobro besedilo in tokrat ga je napisala pesnica Bina Štampe Žmavc, aranžma je prispeval Lojze Krajnčan in meni je zelo všeč takšna glasba. Še posebej za praznike je super," je še razkrila o svojem novem projektu.

Tudi tej pesmi pripada videopodoba, v kateri pevki družbo delata njuni vnukinji. "Odkar imam vnučki, sem še bolj ganjena. Še toliko raje ustvarjam za najmlajše. Sicer pa se z otroki družim že več kot 30 let in prav to druženje z njimi naredi december še lepši. Veselje otrok je pristno in nalezljivo," je povedala navdušena babica in dodala, da sta prav njeni vnukinji prva strokovna komisija. Kaj pa pravita o novi pesmi? Je dobila njun DA? "Seveda. Prvi sta ga slišali in že sprašujeta, kaj bo prinesel Božiček," je priznala v smehu.

