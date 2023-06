Praznik glasbe letos v kar 14 slovenskih mestih

Tudi letos se Slovenija pridružuje svetovni iniciativi Fête de la musique, ki 21. junija, na prvi poletni dan obeležuje svetovni dan glasbe. Praznik glasbe bo letos potekal v kar 14 slovenskih mestih, nastopilo pa bo več kot 150 različnih glasbenih zasedb!

Zamisel o svetovnem dnevu glasbe se je porodila leta 1976 v Franciji. Ameriški glasbenik Joel Cohen, takrat uslužbenec francoske radijske postaje, je predlagal celonočno glasbeno slavje na prvi dan poletnega solsticija. Njegovo idejo je pet let pozneje sprejel takratni francoski minister za kulturo Jack Lang in prvo praznovanje z imenom Fête de la musique se je 21. junija 1982 odvilo v Parizu. Danes iniciativa Fête de la musique vključuje več kot 150 držav in več kot 700 mest z vsega sveta. V mnogih afriških državah je ta dan razglašen za državni praznik.

icon-expand Praznik glasbe se že deseto leto odvija tudi v Sloveniji. FOTO: Lovro Megusar

Že desetič se praznovanju pridružuje tudi Slovenija. Po prvih dveh edicijah, ki ju je v letih 2011 in 2012 organizirala Zadruga Celinka, na pobudo Mestne občine Ljubljana Praznik glasbe od leta 2015 nepretrgoma poteka pod krovno organizacijo SIGIC – Slovenskega glasbenoinformacijskega centra. Prazniku glasbe se vsako leto priključijo nova mesta, tokrat se bo praznovalo v kar 14 slovenskih krajih, in sicer: v Ljubljani, Dravogradu, v štirih občinah Slovenske Istre, Litiji, Novi Gorici, Celju, Črnomlju, Postojni, Tolminu in Železnikih.

icon-expand Letos bo sodelovalo 14 slovenskih mest. FOTO: Lovro Megusar