Praznovanje Elvisovega 90. rojstnega dneva v znamenju zabave

94 malih plošč, 40 albumov in 27 filmskih vlog je nanizal kralj rock'n'rolla. Kar najbolj šteje je, da se za njegove oboževalce ob njegovih obletnicah še vedno ustavi čas. "Kralj je, še zmeraj bo živ, še toliko let ob živ," je prepričan Oskar Trobec, imitator Elvisa Presleya.

Tudi zato, ker je njegova glasba tista, ki povezuje generacije. "Jaz za sebe rečem, da sem stara duša, bolj s tega vidika, ker je Elvis, pa že prej Frank Sinatra, Dean Martin glasba, ki jo čutim," nam je zaupal pevec Matevž Derenda. "Ima posebno energijo in to je ostalo v meni, če slišim Elvisa, sem super," pa je prepričana Elvisova oboževalka Ljubica Gregorič."Elvisova glasba mi pomeni veliko, ona me je spremljala vse od mladostniških let in to sem užival," se je pridružil Elvisov oboževalec in pevec Radovan Furlan.