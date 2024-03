Praznovanje gregorjevega v romantičnem glasbenem vzdušju Severe Gjurin

"Že nekaj časa sva oboževalca Severe in sva z veseljem prišla in tako sva z veseljem prišla," sta povedala Martin in Deana Jezeršek, gostinca in Severina oboževalca, ki sta svojo prvo hčerko poimenovala po pevkini glasbeni zasedbi Olivija.

Pevka je na odru nastopila bosa, saj ji je to v zadnjem času zelo všeč. Nastop je popestrila tudi s svežimi skladbami, ki so zaljubljence vidno navdušile. "Všeč mi je ta praznik. Ptički, rožice, pomlad, nova stvar, tega se je vedno vredno veseliti in poudarjati, da je to nekaj lepega, vse se na novo začne."