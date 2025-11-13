Svetli način
Preboj umetne inteligence: napisala najbolj predvajano skladbo v ZDA

13. 11. 2025

Nov mejnik v svetu glasbe: pesem, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, je postala najbolj predvajana v ZDA. Izkazalo se je, da za country uspešnico 'Walk My Walk' stoji AI in ne človeški izvajalec, a poslušalci kljub temu ostajajo navdušeni. "Žal mi je, meni je pač všeč! Ne glede na to, kdo je ustvaril pesem."

Praktično ni več področja, ki ga ne bi vsaj malo zaznamovala hitro napredujoča umetna inteligenca in glasba pri tem ni nobena izjema. Ta teden se je tako v Združenih državah Amerike country izvajalec pod imenom Breaking Rust že drugi teden zapored uvrstil na prvo mesto Billboardove lestvice najbolj predvajanih country digitalnih pesmi z uspešnico Walk My Walk – skladbo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.

In ker je ločnica med človeškim izdelkom in produktom umetne inteligence vse pogosteje zabrisana in težko ločljiva, poslušalci sprva niso vedeli, da poslušajo skladbo, ki ni človeško delo. A se je hitro razkrilo, da se pevec s hripavim glasom in dokaj nejasnim besedilom pesmi, ki sovražnikom sporoča, "naj brcajo kamenje," sploh ni nikoli rodil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na tujo pretočno platformo je izvajalec pod imenom Breaking Rust naložil osem pesmi – med drugimi Walk My Walk – in si ustvaril mrežo več kot dveh milijonov poslušalcev. In prav pod vse se je podpisala skrivnostna oseba Aubierrej Rivald Taylor, ki na tuji pretočni platformi ni dajala znakov, da je človek. Mediji so o njem sprva poročali zadržano, kmalu pa se je izkazalo, da je Taylorjev edini digitalni odtis povezan z Breaking Rustom ter drugim glasbenim projektom z umetno inteligenco, imenovanim Defbeatsai. Ta na družbenih omrežjih predvaja vulgarne pesmi in videoposnetke, ki jih je prav tako ustvarila umetna inteligenca.

Stvar se je začela razpletati – hiter skok na Instagram profil skupine Breaking Rust je pokazal videoposnetke, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, na njih pa nastopajo moški s kavbojskimi klobuki. Dvigujejo uteži, delajo sklece na snegu in se sprehajajo po avtocesti – "tipične kavbojske zadeve," so se pošalili tuji mediji.

Pa odziv poslušalcev, ko so izvedeli, da gre za skladbo umetne inteligence?

Uradni Instagram profil Breaking Rust ima več kot 40 tisoč sledilcev, njihov YouTube kanal pa več kot 22 tisoč naročnikov, ki pa jih dejstvo, da ne gre za človeškega izvajalca, ampak umetno inteligenco, ne moti. Hitro so zagovarjali nov mejnik v glasbi – manj človeški.

"Žal mi je, mi je pač všeč! Ne glede na to, kdo je ustvaril pesem," in tudi: "Spraševal sem se, če so to pravi ljudje, ampak kljub temu so njihove pesmi najboljše, kar sem jih slišal v življenju." No, medtem nekateri niso opazili, da gre za umetno inteligenco in skupino naprošajo, naj pride na turnejo v Avstralijo.

