Pred 100 leti se je rodila ameriška pevka Peggy Lee

Mineva 100 let od rojstva ameriške jazz kantavtorice, skladateljice in igralke Peggy Lee. Med drugim je pevka znana po priredbi pesmi Fever iz leta 1958, za katero je prejela tri nominacije na prvih grammy nagradah, svoj glas pa je posodila tudi siamskima mačkama iz Disneyjevega animiranega filma Dama in potepuh (1955).

icon-expand Fever je njena najbolj znana uspešnica. FOTO: Profimedia

Pevka popularne in jazz glasbe Peggy Lee se je staršema s skandinavskimi koreninami kot Norma Deloris Egstrom rodila v ameriški zvezni državi Severna Dakota 26. maja 1920. Kariero je začela kot pevka na krajevnem radiu, kjer ji je lastno oddajo sponzorirala lokalna restavracija, ki je Peggy Lee plačevala s hrano. Med in po srednji šoli je za manjše vsote pela na bližnjih radijskih postajah. Veliko priložnost je zagrabila, ko je leta 1941 postala pevka v bendu Bennyja Goodmana, ki je bil znan kot kralj swinga. Prvo pesem, ki je dosegla vrh glasbenih lestvic, je izdala leta 1942. Uspešnici Somebody Else Is Taking My Place je leto kasneje sledila skladba Why Don't You Do Right?, ki je bila prodana v več kot milijon izvodih in je Peggy Lee izstrelila med zvezde.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za istoimenski film je pevka leta 1947 posnela uspešnico Golden Earrings, nato pa je sledila skladba Manana (Is Soon Enough for Me), ki se je uvrstila v sam vrh ameriške glasbene lestvice Billboard.

icon-expand Peggy Lee v londonskem Royal Albert Hall leta 1970. FOTO: Profimedia