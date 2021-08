Pred 120 leti se je rodil Louis Armstrong

Armstrong se je rodil v revni družini. Starša sta se ločila kmalu po njegovem rojstvu. Bilo mu je komaj 12 let, ko se je po ulicah potikal s pištolo v roki, zato je končal v poboljševalnici. Tam se je naučil igrati več inštrumentov, med drugim trobento. Kasneje je srečal Joeja Kinga Oliverja , svojega mentorja, in se seznanil s pravimi odri in studii.

Sredi 60. let mu je uspelo nekaj, kar ni uspelo nobenemu drugemu jazzovskemu glasbeniku. Njegovi uspešnici What a Wonderful World in Hello, Dolly sta skupino The Beatles izrinili s prvih mest ameriških lestvic. Napisal je številne skladbe, ki so postale jazzovski standardi, se podpisal na več kot tisoč plošč, tako solističnih kot tistih z najboljšimi glasbeniki svojega časa, in se pojavil v več kot 30 filmih.

V spanju je umrl 6. julija 1971. Imel je težave s srcem, umrl pa je zgodaj zjutraj v svoji postelji ob ženi Lucille. Le dva dni pred tem je Pops, kot so ga klicali, s svojimi prijatelji in sosedi praznoval svoj domnevni rojstni dan.