Pred 40 leti se je poslovil velikan reggaeja Bob Marley

Bob Marley je v svojem sporočilu sledil t. i. rastafarijanstvu, novemu religioznemu gibanju, ki je vzniknilo v njegovi domovini Jamajki in ki ga je prevevala težnja po duhovni vrnitvi v zibelko človeštva – Afriko. To gibanje sicer ni postalo samo vera, temveč tudi način življenja, vključno s kajenjem marihuane. Svojo "obljubljeno deželo", Zion, je med drugim opeval v skladbi Iron Lion Zion , pri čemer je imel v mislih Etiopijo.

Svojo različico reggaeja, zvrsti, ki se je razvila pod vplivom afrokaribske glasbe in ameriškega rhythm and bluesa, je populariziral s skupino The Wailers. Ta je, kot piše na uradni glasbenikovi spletni strani, na zadnji turneji leta 1980 pritegnila toliko občinstva kot noben drug izvajalec v tistem času v Evropi. Medtem ko je njegova slava zunaj Jamajke rasla, so ga v domovini označili za preroka.

Debitantski album pod naslovom The Wailing Wailers je izdal leta 1965, za njim jih je pod znamko Bob Marley and the Wailers sledilo še 11, zadnji z naslovom Uprisingleta 1980, slabo leto pred smrtjo. Posthumno je nato leta 1983 sledil še studijski album Confrontations prej neizdanim materialom. K temu, da njegova slava po smrti ni zamrla, pa je pripomogel album največjih uspešnic Legendiz leta 1984, ki je postal najbolje prodajani reggae album vseh časov.

Med Marleyjeve največje uspešnice sodijo skladbe, kot so I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Stir It Up,Jamming,Buffalo Soldier, Redemption Song in One Love.

Marley velja za simbol jamajške glasbe, kulture in tudi identitete v svetu. Časnik Jamaica Observer mu je ob letošnji obletnici smrti namenil 40-dnevni niz prispevkov z naslovomBob Marley –zadnjih 40 dni, v katerem je od 1. aprila objavljal zgodbe ljudi iz njegovega ožjega kroga, ki jih o njem še niso povedali.