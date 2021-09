Pred 50 leti Lennon izdal album Imagine

"Johnu bi bilo všeč. Imagine je poosebljala tisto, v kar sva oba verjela," oziroma še vedno verjameva, je po poročanju svetovnih medijev dejala Lennonova vdova in soavtorica skladbe Yoko Ono ob tem, ko je bilo besedilo njune pesmi, ki poslušalca izzove, naj si poskuša zamisliti svet v miru, brez sporov in preprek, ki jih povzročajo meje, verstva in narodnosti, ovekovečeno na stavbah po svetu.

Album je bil posnet v Ascot Sound Studios, Lenonnovem novozgrajenem hišnem studiu v Tittenhurst Parku. Na njem nastopajo George Harrison na kitari, Nicky Hopkins na klavirju, Klaus Voormann na bas kitari ter Alan White , Jim Keltner in Jim Gordon na bobnih s članoma waleškega rock banda Badfinger , Joeyjom Mollandom in Tomom Evansom na kitarah.

Lennon je album Imagine (Zamisli si) izdal 9. septembra 1971, komaj devet mesecev po svojem uspešnem debitantskem solo albumom John Lennon/Plastic Ono Band , zato so se mnogi takrat spraševali, kako mu bo uspelo nadgraditi uspeh. Vendar je album presegel vsa pričakovanja in vsaka od skladb na tem albumu danes velja za klasiko, naslovna skladba pa za eno najboljših vseh časov sploh.

Singel Imagine je po vsem svetu razen v Veliki Britaniji izšel 11. oktobra 1971 – v Britaniji je izšel šele štiri leta kasneje. Medtem ko je bila na istoimenskemu albumu ta priprošnja za mir in enakost vseh ljudi idealna spremljevalka protivojnima skladbama I Don't Want To Be A Soldier (Nočem biti vojak) in Give Me Some Truth (Daj mi nekaj resnice), pa je skladba, potem ko je bil Lennon leta 1980 umorjen, dobila povsem nov pomen.

Na albumu je tudi skladba How Do You Sleep (Kako spiš), ki jo je Lennon nameril proti sočlanu Beatlov Paulu McCartneyju, in ki je, kot piše spletna stran rock929, danes verjetno eden najboljših slam posnetkov v zgodovini, "ob katerem se lahko mnogi od današnjih rap in hip-hop komadov skrijejo".

Ob obletnici bo v petek izšla omejena izdaja albuma Imagine kot dvojna LP plošča na belem vinilu.