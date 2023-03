Pred 60 leti izdan prvi album skupine The Beatles

Pred šestimi desetletji je skupina The Beatles izdala svoj prvi album z naslovom Please Please Me. Na omenjenem albumu je bilo 14 pesmi, 10 od teh, ki so mešanica izvirnih skladb in priredb, je četverica glasbenikov iz Liverpoola, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr, posnela zgolj v enem dnevu, 10. februarja, v živo v studiih Abbey Road, ki so se takrat še imenovali studii EMI Recording. Skladbi Love Me Do in Please Please Me sta bili predhodno že izdani kot singla, kar velja tudi za skladbi P.S. I Love You in Ask Me Why. Na albumu se je sicer znašla drugačna različica Love Me Do kot na singlu.