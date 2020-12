Pred 80 leti se je rodil glasbeno vsestranski Frank Zappa

Bil je vodja rock bandaMothers of Invention, s katerim je izdal vrsto kritiško dobro sprejetih albumov, kot so Absolutely Free, We're Only in It for the MoneyterUncle Meat, inovativni producent in eden vodilnih improvizatorjev električne kitare v generaciji, v kateri so bili še Jimi Hendrix, Eric Clapton in Jeff Beck.

Britannica ga je označila za postmodernista, ki je podrl ovire in hierarhije, ki ločujejo "visoko" in "nizko" kulturo.