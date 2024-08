Pred koncerom Eda Sheerana v Zagrebu poostrili nadzor

Zaradi napada, ki so ga preprečili na Dunaju, bodo pred koncertom v Zagrebu povečali varnost, so za Dnevnik Nove TV potrdili na SOA. Tudi policija si ne želi težav in incidentov. Pripravljeni so, vendar javno ne razkrivajo, koliko ljudi bo skrbelo za varnost na samem dogodku. Prisotna naj bi bila tudi posebna enota za iskanje razstreliva, celotno območje pa bodo pred samim koncertom temeljito preiskali. Gasilci so si teren že ogledali brez občinstva, na koncertu pa bodo dežurni z gasilnimi in patruljnimi vozili.