Pred Križankami: 20+2 leti domačega rap mejnika

Klemen Klemen je domača rap legenda, ki je ni treba predstavljati, saj je leta 2000 izdal najbolje prodajan domači rap album Trnow stajl. 22-letnico le-tega bo zdaj ob pomoči Prismojenih profesorjev bluesa in številnih gostov obeležil 23. septembra z velikim koncertom v ljubljanskih Križankah.

Prvenec Klemna Klemna Trnow stajl iz leta 2000 je najbolj prodajani raperski album v Sloveniji vseh časov, saj so ga prodali v več kot deset tisoč izvodih. Album je po Ali Enovi Levi sceni nekaj let prej postal eden od mejnikov domače rap scene, kot je tudi njegov avtor eden od stebrov in legend domačega rapa. Po njegovi zaslugi so rap začeli poslušati praktično vsi, saj so ga za svojega poleg rap mladeži vzeli tako rockerji kot metalci in tudi ljubitelji popa.

icon-expand Album Trnow stajl iz leta 2000 ostaja najbolje prodajani domači rap album vseh časov. FOTO: Miro Majcen

Leta 2011 je Klemen za dobrih deset let uprizoril antologijski koncert v Kinu Šiška, koncert ob 20. obletnici bi tako moral biti še dve leti nazaj, a je bil zaradi očitne situacije prestavljen na letos in njemu še pristnejše prizorišče - v Križanke, ki so le streljaj proč od cerkve v Trnovem. Pred njo se je Klemen za kultno naslovnico prvenca leta 2000 postavil pred objektiv svojega DJ-ja in "scratcherja", Simona Stojka Falka. Da bo Trnow stajl zvenel kar najbolje bodo poleg Klemna poskrbeli Prismojeni profesorji bluesa (PPB), ki so se z njim srečali že pred leti. "Nekaj let nazaj smo se naključno srečali s Klemnom na rojstnodnevni zabavi in mu očitno toliko 'zadogajali', da se je zdaj spomnil na nas. Kemija med nami je očitna, sam sem oboževalec rapa, doma imam zlizano kaseto Trnow Stajla, kasneje sem kupil še zgoščenko. Prvo ploščo sem preposlušal od znotraj navzven in jo znam na pamet. Komaj čakamo na petek," nam je zaupal basist PPB Miha Žinger Ribarić.

"Mi večkrat radi zavijemo po svoje, a je tudi to ena od veščin glasbenika, da znaš biti natančen in v okvirih, tako kot to zahteva recimo rap in Klemnove pesmi, ki so strogo strukturirane. Tudi sami smo se prilagodili, ko smo snemali plošče z metronomom in igrali nekatere dele povsem enako tudi na koncertih. Sicer poskušamo vedno igrati malce drugače, a tudi igrati ustaljeno ni noben problem in je hkrati izziv. Po petnajstih letih znamo tudi to (smeh). Rad imam črnsko glasbo, v kateri je ritmičnost, ki mi je že od nekdaj všeč. Pri vsem mi je najboljše to, da igramo skupaj s Klemnom, saj mi je všeč njegov glas in ga spremljam že dolgo časa, zato sem vesel, da smo prišli skupaj." Julijan Erič, kitarist PPB

Album bodo Klemen in PPB odigrali v celoti, skupaj z nekaj dodatnimi pesmimi iz Klemnovega repertoarja, hkrati pa se vsi obiskovalci lahko nadejajo kupa glasbenih in tudi raperski gostov. Koncert bo ogreval veteran Doša, sicer pa se bodo na odru zvrstili tako King, Satan, Balau, Pižama in še kdo. Klemen nam je pred vajo s Prismojenci odgovoril na nekaj vprašanj. Kakšen "sprožilec" potrebuje človek, ki ima veliko idej, da nekaj zares naredi do konca, recimo četrti album, kot v tvojem primeru? Klemen: Kar nekaj časa sem bil precej v ustvarjalnem "filingu" in veliko pisal, a zadev nisem dokončal, zato je večina pesmi nekje napol realiziranih, četudi imam ideje, a vse skupaj čaka, da sem jim posvetim in jih dokočam. Mislim, da je pravi sprožilec zgolj to, da se je treba odločiti in spraviti delati, saj ko delaš, takrat ideja živi in jo lahko tudi pripelješ do zaključka. Kako ste prišli skupaj s Prismojenimi profesorji bluesa? Klemen: Jaz sem večinoma sodeloval z Dubzillo, ki je zelo dober bend, a sem si tokrat za Križanke zaželel nekaj drugačnega. Pravzaprav smo se srečali na nekem rojstnem dnevu, ko sem rapal slavljencu, igrali pa so mu tudi oni. Ker nismo imeli skupne pesmi, smo se med pavzo zmenili, da bomo izvedli eno mojo pesem, ki je izpadla zelo dobro. Zato smo se odločili, da tokrat poskusimo skupaj. Mislim, da bodo Prismojenci malce prismojeni po Klemnovo, sam pa sem prav tako po Klemnovo prismojen. Nekaj takega (smeh).

icon-expand Klemen Klemen je pred prvencem gostoval na Levi sceni Alija Ena ter dveh albumih Pasjega kartela. FOTO: Miro Majcen

Kako ste se s Prismojenimi profesorji bluesa ujeli na vajah, bi si jih želel imeti na plošči? Glede svojih beatov, glasbene podlage sem kar natančen, oni pa radi malce "bluzijo" po svoje, sam pa imam najraje dokaj ustaljeno glasbeno podlago in določeno število beatov na minuto (BPM). Ker sem tudi malce živčen pred velikim nastopom, jim malce težim in malce popravljamo sproti na vajah, kjer se vse domenimo, kako bo zadeva zvenela na odru. Če si bil pred dvajsetimi in več leti precej mladostniško razigran, si se vmes zresnil, zagotovo pa si ohranil svoji najbolj izstopajoči vrlini, torej pripovedovanje zgodbe (storytelling) in smisel za humor? Ja in ne. Vse se malce spreminja, upam, so vse te zadeve še vedno v meni. Ko bom poskušal zastavljene skladbe narediti do konca, upam, da bodo zadeve ljudem razumljive in da bodo moje ideje prišle na plano v primerni obliki. Pesmi je recimo za celoten album, a jih večina še čaka, kot sem že rekel, treba se bo spraviti skupaj in oddelati zastavljeno do konca. Si moral kakšno pesem s Trnow Stajla malce bolj ponoviti kot tiste, ki jih največkrat zarapaš? Zagotovo, čeprav sem kar precej vadil, a vedno obstaja možnost, da se po človeško zmotim, zato samo upam, da če se mi slučajno kaj takega zgodi, da mi bo pomagalo občinstvo v Križankah (smeh). No, vsaj želim si, da bi bilo tako. Izvedli bomo ploščo, hkrati pa smo za vse zbrane pripravili kup presenečenj, tako v gostujočih glasbenikih kot raperjih (pomežik). Vse bo baziralo predvsem na glasbi.

icon-expand 23. septembra se v Križankah obeta Klemnov največji koncert, na katerem bodo njegov spremljevalni bend prekaljeni Prismojeni profesorji bluesa. FOTO: Miro Majcen

"S Klemnom se poznava že vrsto let, saj sem gostoval že na prvi plošči. Zelo ga spoštujem kot glasbenika in umetnika, ker je zelo edinstven v našem prostoru. Dejansko je fenomen in legenda. Včasih se skregava, a je med nama neko pristno prijateljstvo, vsakič, ko se vidiva, sva iskreno vesela." Raper King iz Nove Gorice, Klemnov prijatelj

Kaj ti je rap dal oz. ti daje? Kaj pa trema? Predvsem zadovoljstvo, da sem sploh lahko v glasbi in hkrati nekakšna terapija. Te-rap-ija (smeh). Tremo imam, a si vedno rečem, samo človek sem, odrapal bom tako, kot znam in se prepričan, da bo šlo vse, kot mora. Imaš kaj nostalgije po norih mladostniških letih, izpred dvajset in več let? Včasih sem precej pil, a se včasih spomnim na tiste čase, pa me kaj prime, a si rečem brezveze, saj si zabavo in žur zdaj predstavljam malce drugače kot nekoč, haha.

icon-expand Klemen je priznal, da so za koncert precej vadili, pričakujemo pa lahko tudi veliko raperskih gostov. FOTO: Miro Majcen