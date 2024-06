Pred nami je pestro poletno glasbeno dogajanje

OGLAS

Ogrevalno pester junij Poletno koncertno in tudi festivalsko dogajanje se bo za marsikoga začelo že junija, če ne prej, pa zadnji teden, ko se bo končalo šolsko leto za osnovnošolce in srednješolce. 6. junija bodo tisti, ki jih zanima slovenski heavy metal, ter so seveda kupili vstopnico, lahko obiskali koncert Pomaranče, ki bo v ljubljanskem Kinu Šiška obeležila 45-letnico obstoja ter imela veliki koncert z gosti, ko bodo snemali tudi "živi" album ter pripadajoči dokumentarec. 7. junija se bo v ljubljanskem Kinu Šiška ustavil (t)raper Ezra, SBO bodo v Menzi pri koritu na Metelkovi predstavili novi album Nemoč, isti večer pa bodo Glavni trg v Kranju zavzeli še zimzeleni California. Med 7. in 12. junijem bo kar štiri koncerte na milanskem stadionu San Siro imel legendarni italijanski roker Vasco Rossi.

Avstralski hardrokerji AC/DC bodo 23. in 26. junija koncertirali na dunajskem stadionu Ernst Happel. FOTO: Miro Majcen icon-expand

9. junija bo v puljski Areni na hrvaški obali prepevala britansko-albanska zvezdnica Dua Lipa, Megadeth in AC/DC pa v Budimpešti in Münchnu. 11. junija bodo v ljubljansko Galo Halo na Metelkovi uleteli ameriški desert/stoner/grunge rockerji Nebula, 12. junija pa v zagrebško Tvornico kulture prihaja britanski alter "odštekanec" Yungblud, 13. junija bodo v Kinu Šiška rohneli Igorrr in Sanguisugabogg. 15. junija bodo zagrebško Šalato zavzeli ameriški rap metalci Body Count z Ice-T-jem na čelu, dan kasneje, 16. junija, pa bo puljsko Areno zavzela kanadska pop punk princeska Avril Lavigne.

Kanadska pop punk princeska Avril Lavigne se bo 17. junija mudila v idilični puljski Areni. FOTO: AP icon-expand

Med 13. in 16. junijem se v avstrijskem Nicklesdorfu odvija festival Nova Rock, na katerem se bodo zvrstili: Green Day, Billy Talent, Corey Taylor, Jane's Addiction, Mudvayne, Dogstar, The Interrupters, Avenged Sevenfold, Parkway Drive, Machine Head, Pendulum, Aut of Orda, Of Mice and Men, Maneskin, Avril Lavigne, Alice Cooper, Sum 41, Sportfreunde Stiller, Body Count ft. Ice-T, Steel Panther, Bring Me The Horizon, Bad Omens, Dropkick Murphys, Babymetal, Biohazard, Beast In Black, Black Stone Cherry in drugi. 20. junija bo Kongresni trg gostil dogodek Poletna noč, na katerem bodo zapeli: Ditka, Alenka in Neca, Solisti: Nina Strnad, Nuška Drašček, Darja Švajger, Nuša Derenda, Eva Hren, Lara Jankovič, Anika Horvat, Lara Baruca, Saša Lešnjek, Zala Smolnikar Zali, Andraž Hribar in New Swing Quartet. Isti večer bodo v Gali hali na Metelkovi Počeni škafi predstavili nov album Kompas, dan pozneje, 21. junija pa bo mlada rock zasedba Harpier v ljubljanskem Ortu predstavila svojo prvo EP izdajo. 21. junija bo v Opatiji nastopila hrvaška pevska diva Josipa Lisac, 22. junija bodo ljubljanske Križanke zasedli Gipsy Kings & Tonino Baliardo, istega dne bodo Jet Black Diamonds godli v Žalcu, Parni Valjak pa bodo gostje Soboških dni v Murski Soboti. Avstralski hardrokerji AC/DC bodo 23. in 26. junija koncertirali na dunajskem stadionu Ernst Happel, 24. junija pa bosta prav tako dunajsko Stadthalle zavzeli zasedbi The Smashing Pumpkins in Interpol.

The Smashing Pumpkins bodo 26. junija po dolgem času nastopili v naši neposredni bližini, na 16. INmusic festivalu v Zagrebu. FOTO: Profimedia icon-expand

Med 24. in 26. junijem bo potekala letošnja, že 16. izdaja hrvaškega festivala INmusic festival. Prvi dan bodo nastopili The National, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods in drugi, drugi dan bodo glavni Hozier, Paolo Nutini, Gossip, Dogstar in Sprints, zadnji dan pa bodo odre zavzeli še The Smashing Pumpkins, Röyksopp, Bombay Bicycle Club in številni drugi. Rade Šerbedžija bo z Zapadnim kolodvorom 28. junija koncertiral v ljubljanskih Križankah, Gramatik pa bo 30. junija navduševal s plesnimi ritmi na plaži v Portorožu. Boste julij namenili koncertom ali vas bo premamilo morje? 1. julija bodo v italijanskem Milanu na Rugby sound festival Legnano godli alter rokerji Placebo, dan pozneje pa prav tam Suicidal Tendencies ter Agnostic Front. 3. julija bosta letni vrt Gale gale na Metelkovi zavzeli trap zasedbi Matter in Ptč, Maja Keuc pa pride v kranjski Khislstein. Prav tako 3. julija bodo idilično puljsko Areno zavzeli kultni britanski poprokerji Simple Minds, ZZ Top pa bodo teksaški rock pripeljali v avstrijski Burg Clam. Prav tako kultna pevka jamajškega rodu Grace Jones 4. julija prihaja na zagrebško Šalato, istega dne pa v Burg Clam še obujeni Take That. Vazz in Masayah bosta 5. julija prišla v kranjski Subart, isti dan pa bodo Rotting Christ, Bombarder, Skytower in drugi "razgrajali" na Metaljot raspaljot v Laškem. Istega dne bo Nina Pušlar nastopila v kranjskem Khislsteinu, Magnifico v Izoli, Božo Vrećo v Novem mestu, Mi2 in Orlek pa na gradu Bogenšperk. 6. julija bodo za vrhunec Tedna mladih v Kranju v Subartu (open air) nastopili MRFY, Jet Black Diamonds ter Kokosy, 6. julija svoj multivizijski šov v idilično okolje dunajskega gradu Schönbrunn pripeljejo kultni nemški elektro-pionirji Kraftwerk, isti dan pa bodo v avstrijskem Eisenstadtu na festivalu Lovely Days koncertirali Status Quo, Uriah Heep, Nazareth, Ten Years After, Earth Wind & Fire feat. Al McKay in Canned Heat.

Kultna nemška zasedba Kraftwerk bo 6. julija koncertirala v idiličnem okolju gradu Schönbrunn na Dunaju. FOTO: Miro Majcen icon-expand

9. julija v kranjski Subart (open air) prihajata brata Max & Iggor Cavalera, ki z novo zasedbo igrata stare uspešnice Sepulture, predskupina pa bodo velenjski Kaoz. Tvornica kulture v Zagrebu bo 10. julija gostila glam rockerje Steel Panther, isti dan pa bo Blues festival v Pordenonu obiskal šok roker Alice Cooper, portoroški Avditorij pa super zasedba Nick Mason's Saucerful of Secrets. Festival Pivo in Cvetje v Laškem bo med 11. in 13. julijem ponudil tri bogate glasbene dni, ko bodo v četrtek odre zavzeli Masayah, Mi2, Gibonni, Marko Vozelj in Mojstri, Dejan Dogaja band ter Til Čeh in Petelini. V petek bodo prišli na vrsto rockerji, saj bodo koncertirali Dan D, Šank Rock ter ikona 80. let, Tony Hadley, nekdanji pevec zasedbe Spandau Ballet, nastopili pa bodo tudi Simon Vadnjal, Helena Blagne ter Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Sobotni večer bo postregel z izvajalci, kot so Nina Pušlar, Hamo & Tribute 2 Love, Deladap, Zvita feltna, Nika Zorjan ter Žan Serčič in Šakali. 12. julija bodo v kranjskem Khislsteinu koncertirali Crvena jabuka, punk legende The Exploited pa prihajajo na letni oder Subarta, prav tako v Kranj. 13. julija bodo povratniki Plavi orkestar z Lošo na čelu nastopili na Tartinijevem trgu v Piranu, Šank rock bodo v Gajševcih, Bruce Dickinson pa prihaja v zagrebško Halo, kjer bo predstavil najnovejši, marca izdani, samostojni album The Mandrake Project, nizozemska metal zasedba Epica bo zavzela letni oder v hrvaški Opatiji, legendarni Deep Purple stadion Tašmajdan v Beogradu, Massive Attack pa trg v italijanski Mantovi. 17. in 18. julija bo na stadionu ob Vrbskem jezeru v avstrijskem Celovcu dva večera s svojim mogočnim ognjenim šovom "kurila" nemška zasedba Rammstein, 18. julija v kranjski Subart prihaja temni kabaret zasedbe The Tiger Lilies, 19. julija bo Magnifico godel v kranjskem Khislsteinu, 19. in 20. julija pa se obeta dvodnevni dogodek Ale v Pale v Ajdovščini, kjer bodo nastopili Magnifico, Mrfy, Vazz, Masayah, Drill, Porto morto, Koi koi, Regen in Plateau. Prav tako 19. julija v Opatijo prihaja britanska zasedba Morcheeba, stari rokerji Toto, Uriah Heep in Slade bodo isti dan godli v Schlosswiesu v avstrijskem Moosburgu, Chic & Nile Rodgers pa bodo zavzeli Vilo Manin v italijanskem Codroipu blizu Vidma. 23. in 24. julija na zagrebško Šalato za dva večera prihajajo ameriški rokerji Queens of the Stone Age z Joshem Hommeom kot frontmanom, med 25. in 28. julijem pa se bo v Fari Kostel odvijal Castle Kolpa Music Festival, med nastopajočimi pa bodo: MRFY, Kokosy, Romachild, Vlado Kreslin, Tabu, Pero Lovšin, Big Foot Mama, Magnicico, Šank Rock, Koala Voice, Hamo & Tribute 2 Loce, Masayah, S.A.R.S., Prljavo kazalište, Fed Horses, Let 3 in drugi.

Britanski prvaki novoromantike Duran Duran bodo 30. julija zavzeli hrvaško Areno v Pulju. FOTO: Miro Majcen icon-expand

25. julija bodo na Ljetni pozornici v hrvaški Opatiji koncertirali britanski rokerji The Cult, Patti Smith pa bo nastopila v dunajskem Metastadtu. 27. julija bodo Niet svojih 40 let kariere prišli predstavit v Letno gledališče Khislstein v Kranj, isti dan pa nastopita tudi Magnifico in Hauptman na Ptuju. Za sam zaključek julija si lahko 28. julija v puljski Areni privoščite Lennyja Kravitza, na Dunaju 29. julija še ameriške metalce Korn (Metastadt) ter 30. julija nekdanje prvake britanskega novoromantičnega vala Duran Duran, ki bodo imeli veliki koncert v puljski Areni. Med 24. in 28. julijem se bo v tolminskem Sotočju odvijala 2. izdaja metal festivala Tolminator. V osrčje Soče bodo letos prišle zasedbe Behemoth, Testament, Electric Wizard, Exodus, Dark Tranquillity, Primordial, Rise of the Northstar, Tankard, Asphyx, Suffocation, Deströyer 666, Misery Index, Gutalax, Stoned Jesus, Sinister, Nemesis in številne druge. Slovenske barve bodo zastopale skupine Kamra, Samperium, Dethrone The Corrupted in Sovrag. Kaj bo ponudil letošnji avgust? Med 5. in 9. avgustom si lahko privoščite letošnji Punk Rock Holiday 2.4, ko bodo v Sotočje v Tolminu prišle zasedbe Rise Against, Flogging Molly, Descendents, Alkaline Trio, Less Than Jake, Mad Caddies, The Exploited, No Fun At All, UK Subs, Comeback Kid, Zebrahead, H2O, Strung Out, The Toasters, Death By Stereo in številni drugi. 7. avgusta v puljsko Areno prihaja ameriški soul pevec Jason Derulo. Kar tri koncerte bo 8., 9. in 10. avgusta na Dunaju imela trenutno največja svetovna zvezda Taylor Swift, ki bo zavzela stadion Ernst Happel, Adele bo 9. in 10. avgusta pela v nemškem Münchnu, 10. avgusta pa bo na zagrebškem Hipodromu nastopil britanski superzvezdnik Ed Sheeran.

Trenutno največja pevska zvezdnica na svetu Taylor Swift bo 8., 9. in 10. avgusta prepevala na stadionu na Dunaju. FOTO: Profimedia icon-expand