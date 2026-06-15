Pred tremi desetletji se je poslovila kraljica jazza Ella Fitzgerald

Več kot pol stoletja je bila Ella Fitzgerald najbolj priljubljena jazz pevka v ZDA. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejela 13 grammyjev in prodala več kot 40 milijonov albumov. Prejela je tudi številna druga priznanja, med drugim ameriško medaljo umetnosti in predsedniško medaljo svobode, piše na njeni uradni spletni strani. Summertime, How High the Moon, Lady Be Good, Tea for Two so njene največje uspešnice, priredila pa je tudi številne popevke, med njimi Yellow Submarine od Beatlov. V času svoje kariere je sodelovala z vsemi velikani jazza, kot so Duke Ellington, Count Basie in Nat King Cole, pa do Franka Sinatre, Dizzyja Gillespieja in Bennyja Goodmana.

Ella Fitzgerald je veljala za kraljico jazza. FOTO: Profimedia

Ella Jane Fitzgerald se je rodila 25. aprila 1917 v Newport Newsu v Virginiji. Njen oče William in mama Temperance (Tempie) sta se razšla kmalu po njenem rojstvu. Njeni pevski začetki segajo v leto 1934, ko so jo izžrebali za nastop ljubiteljev v gledališču Apollo. Sprva je namerava nastopiti s plesom, a si je po odličnem plesnem nastopu sester Edwards premislila in je raje zapela. Njen naravni pevski talent je tisti večer navdušil saksofonista in aranžerja Bennyja Carterja, ki ji je pomagal na začetku pevske kariere. Kasneje sta postala prijatelja za vse življenje in pogosto sodelovala. Januarja 1935 je dobila priložnost, da teden dni nastopa z ansamblom Tinyja Bradshawa v Harlem Opera House, kjer je tudi spoznala bobnarja in vodjo ansambla Chicka Webba. Prav z njegovim orkestrom je Fitzgerald posnela svoje prve plošče.

Ella Jane Fitzgerald se je rodila 25. aprila 1917 v Newport Newsu v Virginiji. FOTO: Profimedia