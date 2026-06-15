Pred tremi desetletji se je poslovila kraljica jazza Ella Fitzgerald

Več kot pol stoletja je bila Ella Fitzgerald najbolj priljubljena jazz pevka v ZDA. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejela 13 grammyjev in prodala več kot 40 milijonov albumov. Prejela je tudi številna druga priznanja, med drugim ameriško medaljo umetnosti in predsedniško medaljo svobode, piše na njeni uradni spletni strani. Summertime, How High the Moon, Lady Be Good, Tea for Two so njene največje uspešnice, priredila pa je tudi številne popevke, med njimi Yellow Submarine od Beatlov. V času svoje kariere je sodelovala z vsemi velikani jazza, kot so Duke Ellington, Count Basie in Nat King Cole, pa do Franka Sinatre, Dizzyja Gillespieja in Bennyja Goodmana.
Ella Jane Fitzgerald se je rodila 25. aprila 1917 v Newport Newsu v Virginiji. Njen oče William in mama Temperance (Tempie) sta se razšla kmalu po njenem rojstvu. Njeni pevski začetki segajo v leto 1934, ko so jo izžrebali za nastop ljubiteljev v gledališču Apollo. Sprva je namerava nastopiti s plesom, a si je po odličnem plesnem nastopu sester Edwards premislila in je raje zapela. Njen naravni pevski talent je tisti večer navdušil saksofonista in aranžerja Bennyja Carterja, ki ji je pomagal na začetku pevske kariere. Kasneje sta postala prijatelja za vse življenje in pogosto sodelovala.
Januarja 1935 je dobila priložnost, da teden dni nastopa z ansamblom Tinyja Bradshawa v Harlem Opera House, kjer je tudi spoznala bobnarja in vodjo ansambla Chicka Webba. Prav z njegovim orkestrom je Fitzgerald posnela svoje prve plošče.
Leta 1938, ko je bila stara 21 let, je tudi posnela igrivo različico otroške pesmice A-Tisket, A-Tasket. Album so prodali v milijon izvodov, prebil se je tudi na prvo mesto pop glasbenih lestvic, kjer je ostal 17 tednov, Fitzgerald pa je zaslovela. Do 90. let minulega stoletja je posnela več kot 200 albumov. Leta 1991 je imela svoj zadnji koncert v znameniti newyorški dvorani Carnegie Hall, kar je bil sicer njen 26. nastop v tej dvorani.
Dlje časa je imela zdravstvene težave. Imela je diabetes, zaradi katere so ji morali, ko je bila stara 76 let, amputirati obe nogi pod koleni. Od operacije si ni nikoli popolnoma opomogla in po njej je le redko nastopala. Umrla je 15. junija 1996 na svojem domu v Beverly Hillsu. Stara je bila 79 let. Pokopali so jo v kalifornijskem Inglewoodu.
Poročena je bila dvakrat, med letoma 1941 in 1943 ter 1948 in 1952. Njen drugi soprog je bil jazzovski kontrabasist Ray Brown. Skupaj z njim je posvojila sina svoje polsestre Frances. Ray Brown Jr. je ameriški pevec jazza in bluesa.
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