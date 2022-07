Tri desetletja od smrti tangovskega revolucionarja Astorja Piazzolle

Tango nuevo je glasba, ki izžareva globoko strast, napetost, dramo in v kateri je čutiti ritem velemesta, dušo Buenos Airesa in njegovih ljudi. Izvajajo jo tako na koncertnih odrih kot v nočnih klubih, saj je primerna za ples. Piazzolla je že kot deček spoznal bandoneon, pomanjšano različico harmonike. Z znanjem, ki ga je pridobil s študijem kompozicije pri Albertu Ginasteri v Argentini in Nadji Boulanger v Parizu, je tradicionalnemu argentinskemu tangu dodal elemente klasične kompozicije in jazza ter ustvaril omenjeno novo glasbeno zvrst - tango nuevo.

Že pri 17 letih je postal aranžer takrat enega najboljših tango orkestrov pod vodstvom bandoneonista Anibala Troifa, pri Ginasteru in pianistu Raulu Spivaku pa se je poglabljal v partiture velikih skladateljskih imen 20. stoletja, kot so Igor Stravinski, Bela Bartoka in Maurice Ravel.

V 50. letih minulega stoletja letih je razvil svojstven slog tango nuevo, edinstven način komponiranja, ki združuje elemente argentinskega tanga, jazza in klasične glasbe. Ker argentinsko občinstvo tega v začetku ni najboljše sprejelo, se je po odhodu v Pariz odločil za prekinitev pisanja tanga ter se posvetil klasični glasbi.