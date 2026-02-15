Naslovnica
Glasba

'Preden smo glasbeniki, smo prijatelji in to se čuti'

Ljubljana, 15. 02. 2026 11.54

Avtor:
Kaja Ahčin
Začeli so na manjših odrih, želje po večjih ne skrivajo.

Urh, Tomi, Lin in Žiga so štrije postavni mladeniči, ki prihajajo iz Gorenjske. Po duši so rockerji, ne združuje pa jih le ljubezen do glasbe, temveč tudi odštekan smisel za humor. Čeprav v tovrstni sestavi delujejo šele dve leti, se že lahko pohvalijo s svojim prvim abumom, na katerem so njihove avtorske pesmi. Fante smo v krajšem pogovoru malo podrobneje spoznali, razkrili so celo, kdo je tisti, ki je vedno lačen in najdlje spi.

Divji Zahod so nov bend na slovensi glasbeni sceni, ki si pogumo utira pot na velike odre. Urh, Lin, Tomi in Žiga so štrije mladi in ambiciozni fantje, ki obožujejo glasbo in si želijo svoje navdušenje nad rock'n'rollom deliti s svetom. Tako se lahko pohvalijo že s svojim prvim albumom z avtorskimi pesmimi, v pogovoru pa so nam zaupali tudi nekaj skrivnosti en o drugem. 

Divji Zahod so nov bend na slovensi glasbeni sceni.
Divji Zahod so nov bend na slovensi glasbeni sceni.
FOTO: Arhiv izvajalca

Vaš bend sestavljate štirje mladi fantje. Kako ste se našli, kaj vas združuje?

Naša zgodba se je začela pred dobrimi desetimi leti, ko smo ustvarili svoj prvi bend, ki pa je šel nato čez veliko sprememb v sestavi članov in samem glasbenem stilu. Od "originalne" zasedbe sva ostala jaz (Žiga) in Urh, kasneje se je pridružil Tomi in najkasneje Lin. Pod imenom Divji Zahod in s trenutno zasedbo (Urh, Tomi, Lin, Žiga) igramo od leta 2023. V prvi vrsti nas združuje ustvarjanje in igranje glasbe ter odštekan smisel za humor. Preden smo glasbeniki, smo prijatelji in mislimo, da poslušalci to začutijo v našem glasbenem udejstvovanju.

Če vas želimo še malo bolje spoznati:

- Kdo od vas največkrat zamuja? Tomi. 

- Kdo najdlje časa spi? Urh. 

- Kdo ima največ kreativnih idej? Žiga. 

- Kdo je največji športni navdušenec? Športnik Urh, navdušenec Lin. 

- Kdo se vedno pritožuje? Tomi. 

- Kdo je vedno lačen? Urh. 

- Kdo se najraje prepira? Nobeden. 

- Kdo je najbolj delaven? Tomi. 

- Kdo nikoli ne pospravlja za sabo? Lin. 

- Kdo vedno povabi na pijačo? Vsi. 

- Kdo ima vedno tremo? Nobeden, Rock N' Roll.

Prijatelje povezuje ljubezen do glasbe in odštekan smisel za humor.
Prijatelje povezuje ljubezen do glasbe in odštekan smisel za humor.
FOTO: Arhiv izvajalca

Igrate rock skladbe. Kako ste začeli? Kje vadite?

Vsak od nas je odraščal ob poslušanju kvalitetne rock glasbe, zato nam je žanrsko najbolj pri srcu. Začeli smo predvsem s preigravanjem klasičnih rockovskih skladb, kasneje pa smo se lotili pisanja avtorskih pesmi. V tem smo našli neko poslanstvo, prav tako pa vizijo o prihodnosti skupine. Vadimo v domači kleti, ki smo jo preuredili v nekakšen studio. Tukaj se odvija celoten kreativni proces, od pisanja komadov do snemanja in produkcije.

Nastopili ste že na več odrih, borili ste se tudi za nastop na Škisovi tržnici. Kje vse ste že nastopali? Kakšne spomine imate na to?

Kot vsak bend smo seveda tudi mi začeli na manjših odrih, bodisi v lokalih, na zabavah ipd. Sčasoma so odri postajali vse večji in kar naenkrat smo imeli prostor, da pokažemo našo surovo in iskreno energijo, ki je ena od naših največjih kvalitet. Prijavili smo se tudi na nekaj študentskih natečajev (Šourock, Škisolov ...), kjer smo imeli priložnost igrati na odrih izven domačega rajona, prav tako pa smo navezali nove stike z ostalimi bendi. Skratka, na koncerte imamo vedno super spomine in se veselimo ustvarjanja novih.

Začeli so na manjših odrih, želje po večjih ne skrivajo.
Začeli so na manjših odrih, želje po večjih ne skrivajo.
FOTO: Arhiv izvajalca

Nedavno ste izdali svoj prvi album. Kdo je bil pobudnik za avtorske pesmi? Kako so nastale? Imate kakšno zanimivo zgodbo za katero od pesmi?

Pisanje avtorskih pesmi je prišlo po naravni poti, brez prisile in nekega tehtnega razmisleka ali načrta. Zgodilo se je samo od sebe. Največkrat član benda pride na vajo z neko idejo, ki jo nato skupaj zaokrožimo v komad, zato lahko rečemo, da smo avtorji in pobudniki prav vsi člani. Včasih pa se zgodi, da na vajo pride član s pesmijo, ki je v 90 odstotkih že izdelana, vse od aranžmaja do besedila. V takih primerih ima idejni vodja seveda največjo avtoriteto in na koncu on pretehta, kaj bo v komadu in kaj ne.

Na albumu so osebnoizpovedne pesmi. Kdo je avtor?

Glasba je v samem bistvu rezultat samoizpovedi, zato mislim, da so v pesmih koščki duše vsakega člana. Ne bi si upal reči, kdo je zares avtor, ker bi na ta način nekako degradiral glasbo.

Zaenkrat niste izdali še nobenega videospota. Je v načrtu tudi to?

Zagotovo. To je neko nujno zlo, s katerim bendi pokažejo svojo kvaliteto kot umetniki. Mislim, da je vizualna dimenzija komada/albuma ključnega pomena in prispeva k celotni umetniški sliki.

Čeprav še niso posneli videospota, je tudi to v načrtu.
Čeprav še niso posneli videospota, je tudi to v načrtu.
FOTO: Arhiv izvajalca

Glasba še ni vaš edini vir dohodka. S čim se ukvarjate, ko se igrate?

Prihajamo iz pestrih področij, vse od računalništva, strojništva, gozdarstva in marketinga. Prav tako mislimo, da glasba izgubi neko čarobnost in svobodo, v kolikor postane tvoj poklic, zato si tega niti ne želimo. Glasbo radi povezujemo s sproščenostjo in ne napetostjo.

Kakšni so vaši cilji, želje za naprej? Kdo je vaš idol/vzor?

Naš najvišji cilj je ustvarjanje kvalitetne avtorske glasbe. Čeprav smo ravnokar izdali album Iskanje Sonca Ponoči, imamo že polno idej za naslednjega in se veselimo dela, ki nas čaka. In še na kratko o vzornikih: Slash, Toto, Siddharta, The 1975, Foo Fighters in seveda mnogi drugi ...

