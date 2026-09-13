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Glasba

Predsednica: Gregor Ravnik je najboljši moški vokal v Sloveniji

Studenec, 13. 09. 2026 12.45 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
E.M.
Nataša Pirc Musar in Gregor Ravnik

Pevec Gregor Ravnik je v družbi znanih imen proslavil drugo obletnico samostojne glasbene kariere. Med večerom je zapel svoje največje hite ter nekatere druge zimzelene slovenske popevke. Z glasom je navdušil tudi predsednico države Natašo Pirc Musar, ki je dejala, da ima Gregor najboljši moški vokal v Sloveniji.

Gregor Ravnik je ob drugi obletnici samostojne glasbene poti pripravil koncert, na katerem presenečenja niso manjkala. Pevec se je vrnil tja, kjer se je njegova samostojna glasbena pot začela, v poletno gledališče Studenec. "Ko sem začel, si nisem predstavljal, da bo zgodba šla v to smer. Danes sem najbolj ponosen na ljudi, ki jih imam ob sebi. Na glasbenike, ki jim zaupam, s katerimi se razumemo in lahko ustvarjamo glasbo, ki je iskrena. In na občinstvo, ki nam dovoli, da jim pridemo tako blizu," je povedal.

Gregor Ravnik
Gregor Ravnik
FOTO: Danej Benulič

"Mislim, da je najlepše, ko lahko na koncertu začutiš, da ljudje niso prišli samo poslušat pesmi. Prišli so doživet večer. In ko vidiš, da se jim na obrazu nekaj spremeni, da se nasmehnejo ali da jih kakšna pesem gane, veš, da delaš nekaj prav," je dodal pevec, ki je skupaj z glasbenimi gosti navdušil občinstvo, v katerem je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

"Meni je Gregor ne samo polepšal današnji večer, ampak mi je zagotovo dal energije, upam vsaj, za naslednji mesec ali dva. Uživala sem v kakovostni glasbi in zame je Gregor, naj mi drugi ne zamerijo, res najboljši moški vokal v Sloveniji trenutno. Mislim, da je na to lahko ponosen, jaz sem zagotovo nanj," je pevca pohvalila predsednica.

Gregor Ravnik in Raiven
Gregor Ravnik in Raiven
FOTO: Danej Benulič

Z Gregorjem je na odru zapela tudi njegova dobra prijateljica Raiven. "Veliko se smejiva. Če naju kdo opazuje, si misli, da nisva normalna. Nekaj internih šal je zagotovo med vsakim nastopom, ki jih samo midva razumeva," je priznala nekdanja evrovizijska predstavnica.

Z Gregorjem sta zapela tudi njegovo novo skladbo Veter. Pri izvedbi nista potrebovala veliko vaje. "Morda tega ne bi smela javno povedati, ampak te skladbe nisva pretirano vadila. Veva, da če sva v duetu, bova opravila svoj del po najboljših močeh, in se tako poznava, da veva, kaj bova naredila. Najina komunikacija je pogled in energija, ki jo čutiva. In z nama jo čutijo tudi ljudje pred odrom."

Gregor Ravnik in Eva Boto
Gregor Ravnik in Eva Boto
FOTO: Danej Benulič

S pevcem je zapela tudi Eva Boto: "Na odru se zelo poveževa, vsakič bolj, in se začuti, upam da, ta pristna prijateljska ljubezen med nama. Res sva postala dobra prijatelja v tem času ustvarjanja." To je potrdil tudi Ravnik: "Ne želim, da bi bili ljudje, s katerimi delam, samo ljudje, ki pridejo na oder in oddelajo svoje. Želim, da se poznamo, da se lahko nasmejimo, da si zaupamo. Ker potem lahko skupaj ustvarimo nekaj, kar je več kot samo pesem. In to je zame največja vrednost teh koncertov."

Glasbeni večer sta s plesnimi gibi dopolnila tudi plesalca Arnej Ivkovič in Nina Gerič, posebno presenečenje večera pa je bil dvanajstletni Maj Vrečar, mlad oboževalec Gregorja Ravnika, ki je imel s pevcem priložnost zapeti. "Najbolj sem ponosen, da imam ob sebi ljudi, s katerimi lahko ustvarjam tako srčno glasbo in priredim srčen večer za vse obiskovalce. Vsak, ki pride na koncert, prinese svojo zgodbo. Naša naloga pa je, da mu damo nekaj, zaradi česar bo domov odšel z lepim občutkom," je zaključil.

Gregor Ravnik in Maj Vrečar
Gregor Ravnik in Maj Vrečar
FOTO: Danej Benulič
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JApajaDAja
13. 09. 2026 13.38
če kaj vemo, vemo, da se o okusih ne razpravlja...zame je najboljši moški vokal-Oto Pestner !
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+1
1 0
mpk2
13. 09. 2026 13.26
Zopet je z novo "gesto" pokazala da je predsednica samo peščice in ne vseh državljanoc slovenije. Predsednik ne sme dajati pristranskih komentarjev, ampak to smo že navajeni od nje...
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+5
5 0
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