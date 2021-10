Predsednik Dodik se še vedno spreneveda glede izvora pesmi Pukni zoro

Pesem z naslovom Pukni zoro je leta 2010 napisal Magnifico, tri leta pozneje pa je bila uvrščena na album Montevideo, Bog te video. Na albumu je 21 pesmi, gre pa za filmsko glasbo istoimenskega filma in glasbeno podlago istoimenske serije osmih delov. Dejstvo je, da je pesem nastala v ljubljanski Šiški, nikakor pa ne v času vojne v balkanskih gorah. Njena popularnost je sicer po izidu filma v Srbiji in Bosni močno narasla in skoraj že ponarodela, mnogi pa so prepričani, da gre res za staro ljudsko pesem. Med njimi tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.

Ko je Magnifico ustvaril pesem Pukni zoro si najbrž ni predstavljal, da bo postala praktično ponarodela v dveh državah. Mnogi Srbi in Bosanci namreč verjamejo, da gre za staro srbsko pesem, ki govori o bitki na Kajmakčalanu leta 1916 (na današnji grško-makedonski meji), ko so se bojevali srbski vojaki z bolgarskimi, na koncu pa zmagali Srbi. Po vojni so na vrhu Kajmakčalana naredili manjšo cerkev, v kateri hranijo kosti srbskih vojakov, sam kraj pa ima pomembno simbolično vlogo v srbski zgodovini.

Čeprav je resnica malce bolj preprosta in navadna, kot je pred časom v enem izmed intervjujev dejal Magnifico, pa tej zgodovinski anekdoti verjame tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Temu je očitno pesem še posebej ljuba, saj jo rad tudi kdaj zapoje, uporabil pa jo je celo na uradni proslavi ob dnevu bosanske entitete. Dodik namreč vztraja, da gre za ljudsko pesem, čeprav je kar malce težko verjeti, da ne pozna resnice o njenem izvoru.

Pesem Pukni zoro je, če sledimo besedilu, nedolžna in 'čista', kar ustreza njegovi ideji o nekakšnem brezmadežnem izvoru entitete Republika Srbska. Dodik je v zadnjih letih že večkrat dal vedeti, da se ne strinja z uradno zgodovino o Srebrenici, o poteku vojne v Bosni in Hercegovini in iz poveljnikov vojske te entitete, ki so izvedli številne vojne zločine, dela žrtve. Dodik zato pesem slovenskega avtorja uporablja za ustvarjanje vzporedne zgodovine, z njo pa želi svoje volivce usmeriti v pravo smer, k sebi.