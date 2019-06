'Prekmurščina in hrvaščina sta bolj spevni od knjižne slovenščine'

BQL, Nika Zorjan in Isaac Palma so posneli hrvaško različico priljubljenega poletnega hita Vroče, in sicer v sodelovanju z vsemi glasbenimi prijatelji, ki delujejo pod okriljem Raaya in Marjetke Vovk. O osvajanju trga južnih sosedov smo govorili z BQL in Niko.

Nika, BQLinIsaac Palma Slovenije ne zapuščajo, da bi začeli kariero na hrvaškem ali celo katerem drugem trgu ... Vsaj za zdaj še ne. So pa prijatelji posneli hrvaško različico hita Vroče, ki ga je lansko letoRaay lansiral z najuspešnejšimi izvajalci šowa Slovenija ima talent. Brata Piletič, Nika in Isaac se s pesmijo podajajo na največji pop festival na Hrvaškem CMC Festival, na katerem bodo zapeli pesem Vruće, za katero Zorjanova pravi, da je 'poletni hit, ki paše na vsako plažo'. Nika meni, da je uspeh zagotovo zagotovljen, če bo pesem na Hrvaškem priljubljena vsaj pol toliko, kot je v Sloveniji: "Pesmi, ki so uspele pri nas, si želimo predstaviti tudi na hrvaškem tržišču. Verjamem, da glasba nima meja. Pesem gre hitro v uho in hrvaški tekst nas popelje v res poletno atmosfero." Tako bratoma Piletič kot Niki je, odkar sodelujejo s portalom Joomboos, naraslo število sledilcev na družbenih omrežjih. A vsi se strinjajo, da to niti ni tako pomembno, da je najbolj pomemben njihov odziv na pesem, da jo bodo 'posvojili' in z veseljem zapeli. "Predvsem sva vesela, da lahko pesmi, ki jih pozna Slovenija, razumejo tudi zunaj naših meja,"sta povedala Anej in Rok. Prijatelji posneli hrvaško različico poletnega hita Vroče. 'Prekmurščina in hrvaščina sta zelo spevni' Nika je zadnjih nekaj pesmih zapela kar v domači prekmurščini in tako najtežji slovenski dialekt približala širši Sloveniji. Prekmurje, ki leži tik ob hrvaški meji, je, kot je povedala tudi pevka, pod velikim vplivom hrvaškega jezika, zato s hrvaščino ni imela težav."Prekmurci imamo v našem narečju veliko hrvaških besed, tudi prijateljica iz Hrvaške mi je rekla, da me bolj razume, če z njo govorim prekmursko kot pa knjižno slovensko. Pa še po mojem mnenju sta prekmurščina in hrvaščina veliko bolj spevna jezika kot knjižna slovenščina," je povedala nasmejana 26-letnica. Isaac Palma v dveh hrvaških pesmih Isaac pa ne samo, da je sodeloval pri snemanju pesmi Vruće, pred kratkim je sodeloval tudi s priljubljeno hrvaško skupinoVigor. Sicer z njimi v pesmi Šatori ni zapel v hrvaščini, je pa vesel, da spoznava nove ljudi, nove trge."Hrvaško ne razumem preveč," je za 24ur.com povedal Argentinec in dodal, da se mu še vedno zdi, da je španščina, njegov materni jezik, najbolj speven. Na vprašanje, katera pesem skupine Vigor mu je najbolj všeč, je z nasmeškom na obrazu odgovoril:"Šatori, seveda!"