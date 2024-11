Premer kroga Eve Pavli povsem ustreza

OGLAS

EVA PAVLI - V krogu

Nežen dekliški glas nas boža tako prijetno, kot nas boža tudi soft-ritmiziranje. Dasiravno smo v krogu, je nova singlična izdaja Eve Pavli zdaj intrigantna, zdaj pomirjujoča - linearrnost. Nemara bi bil song lahko izvedbeno in zvokovno malce bolj drzen, roben. Namara res, toda ravno stalna dilema, ali nas V krogu s svojo zvedavostjo in seksapilom privlači in vznemirja, ali nas pač hladi, je v resnici tista točka, kjer nas v resnici zbode Evino šestilo. Še vedno zelo motivacijski song. Ocena: 4,5

EVA HOČEVAR - Melodrama

Funk-pop je vsem v zabavo. A če mu manjka mehkejša, prijaznejša, prikupnejša, sproščena-do-zafrkantska podstat, stvar kaj hitro lahko obstane v primežu slovenskega tipa, torej zategnjena. Z novim songom sicer izvrstne vokalistke Eve Hočevar se dogaja prav to. Melodrama je občutno preveč zaletav poskus prepričati v hipu. Enako velja za izbiro spotovskega motiva, ki jo že uporablja tudi Evina kolegica Parvani Violet. Mimogrede pripomnim, da je tosortni glasbeni krožek že deloval, in to pred dvajsetimi in več leti. Zavedajoč se travme, ki pregovrno spremlja po črnski muziki zgledajočo se šentflorjansko pop naracijo, je že tistikrat izvenel bolj srčno in zato bolj pristno - imenoval se je Leeloojamais. Ocena: 4

JUNIOR x D314 - Jungla

Zvočno dokaj radikalen song je skupno delo Rožnodolca in D314, mladega traperja, ki se je utrnil v Zagorju ob Savi. Slednji je pred nekaj tedni izdal albumski prvenec z naslovom Dogodek v mestu Gogi. Spričo dejstva, da Jungla vsebuje hrvaške oziroma srbske verze, jo gre prvenstveno razumeti kot poskus naskoka na južna tržišča. Tjakaj se produkcijski pogon Rose Valley Records, ki ga nadzira Junior - v tem primeru tudi oblikovalec ritmičnega vzorca -, steguje že od nekdaj. Tole ni ravno zgodovinsko ali prebojno. A zato še zdaleč ne velja obupati, pač pa še naprej verjeti in upati - da se skozi trap-đunglo nekoč res nekam prebijemo. Ocena: 3,5

ŽILE - Naizi