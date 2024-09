Premierna predstavitev pesmi zasedbe Bossa de Novo na Ljubljana Festivalu

Na odru ljubljanskih Križank bodo danes zvečer premierno predstavljene pesmi z novega albuma zasedbe Bossa de Novo . Slovensko glasbeno skupino sestavljajo Primož Vitez na vokalu, Aljoša Kosor na klasični kitari, Mitja Vrhovnik Smrekar na tolkalih, Sergej Ranđelović – Runjoe na bobnih ter Marko Gregorič na električni bas kitari. "Naša nova plošča je več kot le glasbeni izdelek. Je album, ki združuje staro in novo, tradicijo in sodobnost ter odraža razmislek o aktualni brazilski glasbi," so jo predstavili glasbeniki.

Glasbena predstavitev bo potekala v okviru 72. edicije Ljubljana Festivala, na odru pa se bo članom zasedbe pridružil izjemni gost César Camargo Mariano . Priznani brazilski pianist, aranžer, skladatelj in glasbeni producent, ki je znan po svoji neprekosljivi virtuoznosti na klavirju in prodornem glasbenem umu, je k snemanju albuma povabil člane skupine Bossa de Novo po tem, ko je z njimi nastopil na lanskem 71. Ljubljana Festivalu. Prvi natis prihajajočega albuma skupine bo posvečen Festivalu Ljubljana v znak hvaležnosti za njihovo podporo. "To bo poseben večer, ki bo povezal prefinjene brazilske ritme in sodobno slovensko glasbo v nepozabno glasbeno izkušnjo," obljubljajo organizatorji.

Glasba in energija skupine sta Brazilca na odru tako prevzeli, da je začutil močno umetniško povezanost, ki bi lahko prinesla nekaj edinstvenega in svežega v svet bossa nove. "Za ta projekt je Cesar pripravil nove priredbe klasičnih bossa nova skladb, ki raziskujejo korenine in zgodovino tega znamenitega brazilskega glasbenega sloga," so zapisali organizatorji. Skladbe legendarnega skladatelja so po vsem svetu posneli številni priznani umetniki, kot so Yo-Yo Ma, Paquito D'Rivera, Ettore Stratta in Royal Philharmonic Orchestra (Kraljevi filharmonični orkester iz Londona), Milton Nascimento in Herbie Hancock ter Clare Fischer. Z novim albumom se bodo tudi slovenski glasbeniki ponosno pridružili seznamu teh eminentnih umetnikov, ki so sodelovali z Marianom.