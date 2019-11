Premierno predvajali pesem pokojnega Georgea Michaela

Pokojni pevec George Michael, ki je s svojo skupino Wham! navdušil s številnimi pesmimi, med drugim tudi z božično balado Last Christmas, je tik pred svojo smrtjo posnel še eno pesem, ki so jo sedaj premierno predvajali.

Pokojni pevec George Michael, ki je umrl leta 2016, je ravno pred svojo smrtjo dokončal pesem Called This Is How (We Want You To Get High), ki jo je ustvarjal vse od leta 2012. Je duhovita in govori o starših, ki svoje slabe navade prenesejo na svoje otroke. George v delu besedila pravi: "Vedno se bom trudil svoje življenje spraviti v red."

George Michael je novo pesem ustvarjal vse od leta 2012. FOTO: Profimedia

Premierno so skladbo predvajali na BBC Radio 2, voditeljicaZoe Ball pa je po predvajanju povedala: "Zelo čustveno in izredno čudovito." Pesem so vključili tudi v prihajajoči film z naslovom Last Christmas, zgodbo pa je napisala Emma Thompson, ki je dobila idejo po istoimenovani pesmi, ki jo je pevec napisal skupaj z Andrewom Ridgeleyjem pred 35 leti in je postala nepogrešljiva znanilka božičnega vzdušja. Glavni vlogi sta odigrala Emilia Clarke in Henry Golding, igralka, ki je zaslovela z vlogo Daenerys v Igri prestolov, pa je priznala, da se ji je George pred svojo tragično smrtjo zelo prikupil: "Bil je resnično najbolj prijazna oseba na svetu. Navdušen je bil na tematiko filma, med drugim je pomagal tudi brezdomcem in bil je res čuteč človek."

Emilia Clarke pokojnega pevca izjemno pogreša. FOTO: Profimedia

"Zelo sem bila navdušena nad njim, potem pa se mu je zgodila ta tragična nesreča in zgodnja smrt leta 2016 na božični dan,"je dejala in dodala, da ga zelo pogreša. Skladbo bo režiser Paul Feiguporabil ob zaključku in ob tem pravi: "Ko imate pesem, ki je še nikoli nihče ni slišal, je ne želite uporabiti le nekaj sekund. Pesem smo vključili na koncu filma in jo bomo uporabili v celoti." Celotna produkcija filma upa, da bodo oboževalci z odprtimi rokami sprejeli novo pesem:"To je njegovo darilo, da vam prinese veliko ljubezni in praznično veselje." George Michael je umrl na božič leta 2016 v 54. letu starosti zaradi težav s srcem in z jetri. V svoji skoraj 40-letni karieri, tudi s skupino Wham!, je prodal več kot sto milijonov plošč in je bil eden najbolje prodajanih glasbenih avtorjev. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi hiti so Wake Me Up Before you Go-Go, Last Christmas in Faith.