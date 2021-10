Premišljena vsebnost sladkorja na kompilaciji Sladica 20

Naposled je vendar prispela. Sladica 20 ali nova kompilacija sodobnega slovenskega soula je zajetna celota. Šestnajstih slogovno različnih, predvsem pa izvedbeno krepostnih songov na enem domačem glasbenem delu niti ne najdemo več. Stilska raznolikost močno pomaga k odličnemu Sladičinemu vtisu. Prav vsi vokalisti so v svojih enkratnih ali dvakratnih nastopih dovolj karakterni, pri čemer Se smejim, ki si jo umirjeno in prav pesniško vzame raper Ghet, potrdi navihano dramaturgijo albuma. Nekaj povsem drugega pa je pomislek o dejanski sodobnosti predstavljenih partitur in njihovih produkcijskih kalupov. Bolj kot beg v prihodnost je Sladica 20 postavljena na tipske acidjazzovske temelje. In četudi je, na primer, song Change of Fate, ki ga odlično zapoje Hannah Mancini, pop poskus na blagi drum’n’bass ritmiki, smo še vedno v poznih osemdesetih in nato v devetdesetih minulega veka, to je v času, ko je navduševal acid jazz. Pa saj navdihe iz tistih časov še vedno izdatno črpata dandanes zelo popularna Američan Leon Bridges in Anglež Michael Kiwanuka. Slišati Tokaca (Dan D) v vlogi, ki jo je prevzel od omenjenih, je prav zabavno. Nadvse vpadljiva je tudi Karin Zemljič v songu Waiting For The World, podobno kot je popevki Karte, to je v novem avtorskem komadu tudi Jani Gabrijan. Lep svež spomenik. Komu že? Sladici. Kaj je lahko slajšega?

Ocena: 3,5