Preporod R&B-ja iz 90. naznanjata tudi Usher in Ne-Yo

Newyorška alternativka Eartheater po novem zveni prav nebeško.

EARTHEATER - Crushing

Crushing ji je resično uspel, ni kaj. Eartheater je newyorška ustvarjalka skrajno moody ali zamišljeno-tečnega indie-pop izraza. Avtoričina eklektika včasih naklepno sili celo čez meje teatralnega ali pa se utaplja v eksperimentalnih sozvočjih, ki s pop radostjo niti nimajo kaj dosti skupnega. A izpostavljenka Crushing, prevzeta z njenega novega albuma Powders, bi morala (s prelepim videom vred) avtorici z že zavidljivo krepkim opusom naposled le priskrbeti vsaj kanec globalne slave. Nebeško cool. Ocena: 4,5 USHER ft. SUMMER WALKER & 21 SAVAGE - Good Good

Usher bo svoj deveti album Coming Home izdal na začetku prihodnjega leta. Naslov dela docela sovpada z polbaladno metriko in nemara še bolj z značilnim skoraj-falsetnim nagovorom ter seveda pozitivistično vsebino. Že pred četrt stoletja zasloveli R&B-crooner je bil v svojem prvem sestopu na sceno označen kot morebitni naslednik Michaela Jacksona. Toda kljub izjemnim plesnim spretnostim se je zdaj 45-letni Atlantčan zelo kmalu zapisal prav takim songom, kot je tale Good Good. Marsikateri utrinek iz Usherjeve bogate singlične diskografije je nemudoma postal vse-ameriški hit, med letoma 2009 in 2010 pa jih je tesnemu sodelavcu nekdanjega super-producenta Jermainea Duprija na vrh lestvice ušlo kar osem. Zato tudi ni razlogov, da bi Usher v refrenu te svoje sveže nezahtevne spevnosti, h kateri sta se rade volje pridružila še soularka Summer Walker, tudi sama izjemno uspešna, in podobno polnozaposleni raper 21 Savage, ponavljal kar koli drugega kot Good Good. Ocena: 3,5 NE-YO - Link Up

Prvi vtis napeljuje na sklep, da je Ne-Yo svojo novo povratniško misijo začel precej ambiciozno. Link Up je zgledno, nikakor pa posebej barvito in s tem zanimivo new-jack-swingovsko razodetje. Pevec in avtor doma iz Las Vegasa je pod najbolj sijočimi žarometi prvič zastal leta 2005. V primerjavi z Usherjem leto mlajši Ne-Yo prav tako velja za R&B-jevskega hiper-uspešneža, ki pa je bil sprva iz bolj instantnega testa. A je kljub vsemu do danes ohranil dobro nastopaško formo. Tako je zdaj, ko na nezadržnem pohodu spremljamo revival R&B-ja iz (poznih) 90., prav Ne-Yo izpostavljen kot eden od nosilnih likov tega preporoda. Link Up je pač opoldanska podoknica, namenjena mični mladenki, češ ni vredno izgubljati časa za pospešeno romantično seanso. Če je oziroma bo ta ležerni koncept znova zelo popularen, tudi prav. Nasilja in bede je, itak, naokrog še preveč. Ocena: 3 OFFSET - Hop Out The Van

