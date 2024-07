Konec festivala MetalDays: 'Za nas je to preteklost, lep spomin'

Festival MetalDays, ki je v Tolmin in lani v Velenje vsako leto privabil številne ljubitelje dobre glasbe, je uradno in dokončno odpovedan. Organizatorji so se namreč odločili, da tudi v prihodnje ne bodo več organizirali dogodka, ki je bil priljubljen med številnimi generacijami. V izjavi za javnost, ki so jo objavili tudi na uradni spletni strani dogodka, so se zahvalili vsem obiskovalcem, ki so vsako poletje prišli na festival in dodali, da je to konec nekega življenjskega obdobja, ki se bo vsem zapisal v spomin.

"S to izjavo vas želimo obvestiti, da smo sprejeli odločitev, da ne organiziramo še ene edicije MetalDays. Vsem umetnikom, partnerjem, medijem, dobrim ljudem Tolmina in Velenja ter osebju, ki ste bili zvesti MetalDays, želimo izraziti veliko zahvalo in iskreno priznanje. Za vas, naše oboževalce, MetalDays brez vas ne bi obstajali. Hvala, ker ste ga naredil posebnega," so v izjavi za javnost, ki so jo objavili tudi na svoji spletni strani, zapisali organizatorji.

Obiskovalci na MetalDays (2018) FOTO: Miro Majcen icon-expand

Obenem so dodali, da se počutijo izjemno privilegirani, da je festival vsako poletje privabil toliko ljudi. "Ponosni smo, da smo ustvarili drugo družino za številne obiskovalce. Ko smo leto za letom gledali vaše vesele obraze, so naša srca napolnili z veseljem. Festivalski after filmi in fotografije povedo več kot besede. Imeli smo privilegij gledati otroke, ki so odraščali na MetalDays s svojimi starši, ki so se spoznali na MetalDays ali se celo poročili na festivalski plaži. Dobili smo prijatelje in sovražnike za vse življenje in za oboje smo enako hvaležni. Vsi so nas naučili dragocenih lekcij. Za nas je to konec življenjskega obdobja in počutimo se blagoslovljene, da takšne spomine nosimo naprej," so med drugim dodali v izjavi.